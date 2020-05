Playmobil lance des masques anti-covid réutilisables pour le grand public

Playmobil lance des masques en plastique souples qui peuvent être lavés et réutilisés. Ils sont proposés en trois tailles différentes (S, M et L) pour s’adapter aussi bien aux adultes qu’aux enfants. La marque allemande compte fabriquer 1 million d’exemplaires vendus au prix de 4,99 €.

Il y a un mois, Playmobil mettait des masques en plastique à disposition de ses employés du monde entier face à la pandémie du coronavirus. Le succès de ces masques a convaincu le fabricant de jouets de les rendre disponibles pour le grand public. Le spécialiste de l’injection plastique utilise ce matériau pour fabriquer des protections qui se maintiennent avec une bande en caoutchouc.

Ces masques qui vous confèrent un look à la Dark Vador sont proposés en tailles S, M et L. Chacun pourra choisir le format qu’il pense lui convenir, aussi bien les adultes que les plus petits. Le groupe allemand Brandstätter, propriétaire de la marque, a annoncé son intention de fabriquer un million d’exemplaires et fait savoir que pour chaque vente en France, un euro sera reversé aux Restos du Cœur.

Des masques réutilisables

Ces masques Playmobil ont la particularité d’être souples, facilement lavables et réutilisables. La marque précise néanmoins qu’il « ne s’agit pas d’un dispositif médical (masques chirurgicaux), ni de masques filtrants répondant aux normes FFP2 ». Et pour l’instant, les autorités ne se sont pas encore prononcées sur la validité du masque.

Pour être efficace, Playmobil permet d’ajouter un filtre. Vous vous doutiez bien qu’un masque en plastique à lui seul ne sert à rien. Le produit est ainsi livré avec dix feuilles absorbantes. La marque précise qu’il est aussi possible d’utiliser des mouchoirs en papier qu’il faut remplacer toutes les 10 heures. Le masque lui-même devra être nettoyé « soigneusement à l’eau chaude avec du produit de vaisselle ». Il est d’ores et déjà possible de le commander sur le site de la marque à 4,99 €.