La Poste vend désormais aussi des masques aux autoentrepreneurs, libéraux et associations

La Poste ouvre sa plateforme de distributions de masques réutilisables à destinations des petites et moyennes entreprises aux auto-entreprenenurs, professions libérales, agriculteurs et associations. Ils sont proposés 2.31 euros HT les 40 masques.

La Poste a décidé d’ouvrir lundi 11 mai 2020 sa plateforme de distributions de masques pour les TPE (très petites entreprises) et les PME (petites et moyennes entreprises) à de nouveaux secteurs d’activité. Les autoentrepreneurs, professions libérales, agriculteurs et associations peuvent désormais également utiliser la plateforme, comme le pouvaient déjà jusqu’alors le faire les entreprises de moins de 50 salariés.

Le site, accessible à l’adresse http://masques-pme.laposte.fr permet de commander des masques « lavables et réutilisables 20 fois […] en textile à filtration garantie (plus de 90% des particules d’une taille égale ou supérieure à 3 microns », explique La Poste dans un communiqué de presse. Le gouvernement explique au passage avoir choisi La Poste à cause de son « infrastructure logistique » et de son « expertise numérique ».

L’idée étant de faciliter la distribution de masques pour protéger un maximum de travailleurs. La plateforme, distincte de la version grand public ouverte le 30 avril, a été en fait ouverte le 2 mai. Quelques 30 000 entreprises y ont depuis passé commande de 1,3 millions de masques sur un stock initial de 10 millions. Grâce à ce changement de périmètre le site est désormais ouvert à 9,4 millions de structures. Pour utiliser la plateforme de La Poste, c’est très simple. Il vous faut vous rendre sur le site en cliquant sur ce lien.

Ensuite il faut créer un compte, en vous munissant de votre numéro SIRET (seul justificatif exigé). Grâce à ce compte, vous pourrez alors commander 40 masques pour un coût unitaire de 2,31 euros HT, livraison comprise (5 jours en métropole et jusqu’à deux semaines dans les départements et régions d’outre-mer). Il y a néanmoins une restriction : vous ne pourrez pas repasser commande sous moins de 15 jours.