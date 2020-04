Paiement sans contact : le plafond passe à 50 euros à partir du 11 mai

La Fédération bancaire française (FBF) a annoncé jeudi 16 avril un prochain relèvement du plafond du paiement sans contact. Face à la crise sanitaire actuelle, il passera de 30 à 50 euros à compter du 11 mai prochain.

À l’heure, lorsque l’on souhaite payer sans contact à l’aide de sa carte bancaire ou de votre smartphone, il n’est pas possible de dépasser la somme de 30 €. Au-delà, il faut entrer son code personnel, que ce soit avec l’une ou l’autre des méthodes de paiement (une limite étant fixée sur smartphone à 300 €). La FBF vient néanmoins de relever ce plafond en le passant de 30 à 50 €.

Une transition informatique qui va prendre du temps

Comme évoqué la semaine dernière, le plafond du paiement sans contact va donc être évalué à la hausse. Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, nombreux sont commerçants qui ont pris des mesures drastiques : interdiction d’approcher de la caisse, terminal de paiement recouvert d’un film plastique, un client à la fois… Et les consommateurs sont eux aussi frileux quand il s’agit de payer leurs articles, de s’approcher de la caisse, d’introduire de leur carte bancaire dans le terminal, de composer leur code, surtout quand ils ne sont pas équipés de gants.

Le paiement sans contact constitue donc la panacée, le meilleur moyen d’éviter de toucher le terminal et de rester le moins de temps de possible aux côtés du commerçant et de sa caisse. En revanche, comme il est actuellement limité à 30 € maximum par transaction, on se retrouve souvent à devoir entrer son code. Il devenait impératif de réévaluer le seuil au-delà duquel il n’est pas possible de payer sans contact. Ce plafond passera donc à 50 € à partir du 11 mai prochain.

Pourquoi ce changement n’interviendra-t-il qu’à compter du 11 mai et pas avant ? Parce que, comme l’a expliqué la FBF, cette modification exige une « industrialisation informatique lourde et délicate » et qu’elle ne peut « se faire du jour au lendemain, dans la précipitation, sans risquer de déstabiliser un système qui fonctionne bien, surtout dans le contexte délicat de ce coronavirus ». Il va donc falloir patienter encore un peu avant de pouvoir régler ses achats à la supérette du coin sans contact.

