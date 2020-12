Paiement sans contact, ouverture des portes, carte de transport : cette bague connectée peut tout faire

Développée par l’entreprise corse Icare Technologies, la bague Aeklys est un véritable couteau suisse connecté. Le petit accessoire remplace une carte de paiement, un trousseau de clés, une carte Navigo, et bien d’autres choses encore. Petite particularité : le design de la bague a été élaboré avec Phillippe Starck.

Si nos smartphones sont désormais capables de tout faire, ou presque, il est des moments où l’on aimerait bien ne pas devoir systématiquement les sortir de notre poche… Ou tout simplement ne pas les avoir sur soi en permanence.

Et si une petite bague « intelligente » pouvait remplacer certaines des fonctionnalités de nos téléphones ? C’est le projet initié il y a quelques années par l’entreprise Icare Technologies, un projet lancé il y a 4 ans, qui vient de se concrétiser et qui est désormais officiellement commercialisé.

Aeklys, l’anneau connecté pour les contrôler tous

Annoncée début 2019, la bague Aeklys n’avait pas encore été commercialisée à grande échelle. Elle avait pourtant réussi à séduire, puisque des investisseurs ont misé plus d’un million d’euros sur la plateforme myoptions.co. La voilà qui débarque enfin. La bague est dès à présent disponible sur le site d’Aeklys au prix de 199 €.

Profitant d’un design plutôt sobre, mais assez classieux, la bague Aeklys a été conçue en partenariat avec le designer Philippe Starck. Le même a qui l’on doit, entre autres, la Freebox Révolution. Mais ce n’est pas par son design que cette bague se différencie d’un bijou classique. Non, son principal intérêt, c’est qu’elle peut presque tout faire : vous permettre d’effectuer des paiements sans contact (à hauteur de 50 € maximum), mais également vous aider à ouvrir les portes de votre domicile, à condition que celles-ci répondent aux normes européennes et profitent d’un dispositif connecté, bien entendu.

Mais les fonctionnalités de la bague Aeklys ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Le petit accessoire permet également de déverrouiller votre ordinateur si celui-ci équipé d’une puce NFC (interne ou externe). Enfin, la bague peut également transmettre votre carte de visite virtuelle.

Une bague connectée qui peut aussi faire office de carte de transport

Icare Technologies projette d’offrir une autre fonctionnalité à sa bague connectée : une option de carte de transport. « C’est d’un geste simple et sans attente au guichet que vous allez pouvoir acheter, valider et stocker simultanément votre titre de transport et votre facture d’achat », explique le fabricant sur son site. Cette option n’est pas encore disponible, mais Icare Technologies compte la rendre accessible dans un grand nombre de villes nationales et internationales (Paris, Brest, Dijon, Amiens, Aix-en-Provence, Londres, Milan, Rome, New York, Moscou, La Vegas, etc.).

La bague est couplée à une application, qui permet d’activer ou de désactiver le petit accessoire, mais également de gérer le budget ou de souscrire à certains des services proposés. D’autres possibilités sont en cours de test, comme le fait de pouvoir utiliser la bague en guise de badge d’entrée d’immeuble, de billets et cartes d'embarquement ou de déverrouillage et de démarrage d’un véhicule.