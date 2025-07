PayPal World : à quoi sert cette nouvelle solution de paiement ?

Les utilisateurs peuvent rencontrer des barrières pour effectuer des paiements internationaux. PayPal World pourrait répondre à ces besoins avec une plateforme interopérable facilitant les échanges d'argent et les achats à l'étranger.

PayPal vient de dévoiler PayPal World, une nouvelle grande plateforme de paiement. Celle-ci a pour but de rendre interopérables les principaux systèmes de paiement et portefeuilles numériques du monde pour faciliter les échanges d'argent. “Transférer de l'argent au-delà des frontières est un défi incroyablement complexe, et pourtant cette plateforme simplifiera grandement la tâche de près de deux milliards de consommateurs et d'entreprises”, promet la société états-unienne.

Pour le lancement, cette nouvelle solution sera compatible avec PayPal, Venmo (qui appartient à PayPal), Mercado Pago (utilisé au Mexique), NPCI International Payments Limited (système développé par le secteur public en Inde) et Tenpay Global (originaire de Singapour, mais aussi présent en Chine via Weixin Pay).

PayPal World facilite les paiements internationaux

En intégrant PayPal World, tous ses services vont devenir interconnectés. “Lorsqu'ils voyagent ou font des achats à l'étranger, les consommateurs pourront utiliser leur système de paiement national ou leur portefeuille numérique pour payer”, explique PayPal. On peut ainsi payer une bière ou un café en Chine avec son compte PayPal si le commerçant accepte les paiements par Weixin Pay, solution très populaire dans l'Empire du Milieu.

“Il sera aussi simple d'envoyer de l'argent à travers le monde qu'un SMS. Par exemple, un utilisateur Venmo aux États-Unis souhaite envoyer de l'argent à un ami en Allemagne pour son anniversaire. Il ouvre l'application Venmo, saisit le numéro de téléphone de son ami et sélectionne son portefeuille PayPal”, nous détaille-t-on.

PayPal World sera opérationnel dès cet automne 2025, avec la connexion des portefeuilles partenaires à PayPal et Venmo. Il faudra par contre attendre 2026 pour effectuer des achats en ligne et en magasin chez des commerçants acceptant PayPal. Au lancement, PayPal World devrait toucher environ deux milliards d'utilisateurs. Un chiffre amené à gonfler avec l'intégration de nouveaux partenaires à la plateforme. On peut espérer que des acteurs européens rejoignent le projet. Pour l'instant, on ne sait pas quels frais seront prélevés par PayPal pour assurer ce service.