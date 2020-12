Forfait mobile pas cher : les meilleures offres de Noël à ne pas rater

A l’approche de Noël, les opérateurs télécoms proposent des promos intéressantes sur leurs forfaits mobiles. L’occasion idéale pour les personnes voulant souscrire à l’un d’entre eux ou en changer pour une meilleure offre. On fait le point sur les meilleurs forfaits mobile de Noël.

Forfait Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 €

L’opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux mobiles d’Orange, SFR et Bouygues Telecom propose un forfait 30 Go à 2,99 € pendant 6 mois jusqu’au 16 décembre 2020. Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel du forfait passe à 12,99 €. Sans engagement, vous pourrez le résilier sans frais pour vous tourner vers une offres similaire ou plus avantageuse.

Les services inclus dans le forfait sont les suivants : les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobile de 30 Go en 4G. Il a également l’avantage de pouvoir être utilisé dans l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous bénéficiez aussi des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine ainsi qu’une enveloppe Web de 10 Go en 4G en EU/DOM. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturée 10 € une seule fois lors de la commande.

Forfait NRJ Mobile 100 Go à 9,99 €

Jusqu’au 10 décembre 2020 inclus, l’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) permet de bénéficier d’un forfait contenant 100 Go pour seulement 9,99 euros par mois pendant 1 an. Au terme de la période indiquée, le prix mensuel du forfait passera à 19,99 euros. L’offre étant sans engagement, vous pourrez résilier le forfait sans frais.

Pour moins de 10 euros, ce forfait inclut 100 Go de data en 4G, des appels illimités, des SMS/MMS illimités en France métropolitaine et 10 Go supplémentaires pour l’Europe et les DOM. La carte SIM triple découpe est facturée 10 euros une seule fois au cours de l’étape de la souscription.

Forfait Free Mobile 80 Go à 11,99 €

Jusqu’au 15 décembre 2020, le forfait Free Mobile 80 Go est à 11,99 €. L’offre s’étale sur une période de 12 mois. A l’issue de la période promotionnelle, le tarif mensuel passe automatiquement à la formule 100 Go à 19,99 euros. Sans engagement, vous pouvez résilier le forfait à tout moment sans frais. Parmi les services inclus dans ce forfait Free Mobile, il y a 80 Go d’Internet en 4G+ en France métropolitaine, les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine mais également et 8 Go depuis l’Europe et DOM. La carte SIM est facturée 10 €.

Forfait mobile B&You 100 Go à 13,99 €

Jusqu’au 14 décembre 2020, le prix du forfait B&You qui permet de profiter de 100 Go de données par mois, est à 13,99 €. Cette offre est sans engagement et vous permet de conserver votre ancien numéro. Il est donc possible de la résilier à tout moment. Le forfait peut aussi être modifié, si vous vous rendez compte que votre consommation mensuelle de données est supérieure à celle autorisée par la formule que vous avez choisie.

Pratique, il est toujours possible d’utiliser tous les services d’Internet, à hauteur de 15 Go par mois, si on se trouve dans un autre pays d’Europe ou dans un département d’outre-mer. En outre, le forfait comprend évidemment les appels illimités, les SMS et MMS en France métropolitaine. La carte SIM est facturée 10 €.

Enfin pour se détendre en musique, ce forfait B&You 100 Go permet de profiter gratuitement du service Spotify Premium pendant 3 mois (9,99 € par mois ensuite).

Forfait mobile RED by SFR 100 Go à 14 €

SFR propose un forfait 100 Go à 14 € par mois, il est sans engagement et son prix ne double pas au bout d’un an. Pour une utilisation en France métropolitaine, il permet de profiter de 100 Go, des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) et des SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine et pour une utilisation depuis l’Union Européenne/DOM, vous bénéficiez des appels, SMS / MMS illimités et 10 Go/mois d’internet supplémentaires utilisables depuis ces destinations. La carte SIM est facturée 10 euros.

Forfait mobile SOSH 100 Go à 15,99 €

Cette offre permet de profiter d’un forfait doté de 100 Go d’Internet mobile en 4G en France métropolitaine et 15 Go de data utilisables en Europe/DOM avec aussi, les appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine et DOM. Son tarif mensuel est de 15,99 euros et il est proposé jusqu’au 14 décembre 2020 à 9h. Ce forfait Sosh étant sans engagement et sans condition de durée, vous pourrez d’opérateur à tout moment sans frais. La carte SIM (triple découple, compatible tous smartphones) est facturée au prix unitaire de 10 euros.

Forfait 5G B&You 130 Go à 24,99 €

Jusqu’au 16 décembre, il est possible de souscrire à un forfait mobile B&You 5G à 24,99 € par mois sans engagement. Ce forfait permet de profiter de 130 Go d’Internet mobile en 4G/5G en France métropolitaine dont 15 Go utilisables en Europe/DOM avec bien évidemment, les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM, et en bonus, vous avez droit à Spotify Premium offert pendant 3 mois. A titre d’information, Bouygues Télécom ambitionne de couvrir l’entièreté de la population française en 5G d’ici la fin de l’année 2021.

Si parmi toutes ces offres, aucune ne vous convient, alors on vous invite à utiliser notre comparateur de forfaits mobiles pour trouver celui qui correspond parfaitement à votre budget et vos besoins.