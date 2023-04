Le pack OnePlus Nord CE 3 Lite + écouteurs Nord Buds 2 est à prix réduit

L'un des derniers smartphones de la marque OnePlus est à l'honneur chez Amazon. Pendant une durée limitée, le OnePlus Nord CE 3 Lite est vendu à prix réduit avec des écouteurs Nord Buds 2.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au mercredi 3 mai 2023, Amazon effectue une offre promotionnelle sur l'achat d'un pack incluant le OnePlus Nord CE 3 Lite. En effet, le smartphone 5G de la marque asiatique est vendu avec les écouteurs OnePlus Nord Buds 2 au prix de 364 euros au lieu de 398 euros ; soit 34 euros moins cher que des achats à l'unité. Pour information, le pack est éligible à la livraison gratuite à domicile et bénéficie d'une garantie constructeur de deux ans.

Considéré comme le successeur du OnePlus Nord CE 2, le OnePlus Nord CE 3 Lite lié à l'offre Amazon est équipé d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go. Tournant sous le système d'exploitation Android 13 (avec une surcouche OxygenOS 13.1), le téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge 67 W, d'un triple capteur de 108 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir davantage, découvrez notre article consacré au test du OnePlus Nord CE 3 Lite.

Quant aux OnePlus Nord Buds 2, ce sont des écouteurs intra-auriculaires qui possèdent notamment une autonomie pouvant aller jusqu'à 36 heures, la réduction de bruit active, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et l'indice de protection IP55.