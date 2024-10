Outlook : cette fonctionnalité tant attendue arrive enfin après un an de retard

Microsoft officialise l'arrivée d'une fonction attendue sur Outlook depuis septembre 2023. Elle va enfin être déployée dans une mise à jour à venir très prochainement. Voici quand.

Vous souvenez-vous des applications Courrier et Calendrier sur Windows 11 ? Si la réponse est non, c'est normal : elles ont disparu en 2023 au profit d'une nouvelle version d'Outlook, le client de messagerie de Microsoft. L'attente fut longue avant que le programme bénéficie d'une refonte majeure pour le remettre aux goûts du jour. Depuis, il ne cesse de s'améliorer, devenant compatible avec les comptes iCloud, une demande de longue date, ou simplifiant le téléchargement des pièces jointes par exemple.

Malgré quelques défaut comme l'obligation de posséder un composant de Edge sur son PC pour s'en servir, Outlook est parti pour durer. En septembre 2023, Microsoft déploie plusieurs options intéressantes centrées sur le “hors ligne”, telles que le support pour la rédaction et la gestion de mails sans connexion Internet. D'autres doivent suivre, mais elles sont régulièrement repoussées et on ne sait pas pourquoi. L'attente va désormais prendre fin.

Outlook va enfin se doter de cette fonctionnalité attendue depuis plus d'un an

Sur la feuille de route de Microsoft, on peut lire qu'une fonction à venir ce mois-ci “introduit la possibilité d'ouvrir ou de redémarrer le nouveau Outlook pour Windows lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. Auparavant, vous aviez besoin d'une connexion à Internet pour ouvrir ou redémarrer le nouveau Outlook. L'accès hors ligne n'est pris en charge que lorsque l'application est déjà en cours d'exécution, puis passe hors ligne. L'ouverture et le redémarrage de l'application hors ligne seront introduits avec ce déploiement“.

Plus qu'une vingtaine de jours à attendre au maximum avant d'en profiter donc. Il s'agit de la dernière fournée consacrée au hors ligne. Cet été, Outlook a eu droit à la possibilité de stocker localement des mails, des événements du calendrier et des contacts. Pratique quand l'on doit y accéder pendant une panne d'Internet. Avec la prochaine mise à jour, il sera possible de faire quasiment tout avec la messagerie même si son fournisseur d'accès est en difficulté, et sans avoir à partager sa connexion mobile.