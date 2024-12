Le menu Démarrer de Windows 11 va avoir le doit à un petit changement dans la prochaine mise à jour, et il pourrait grandement vous simplifier la vie

Le menu Démarrer de Windows 11 dispose d’un onglet spécial pour les recommandations. Il met en avant les derniers fichiers ou les logiciels susceptibles d’être utilisés. Dans la prochaine mise à jour, il sera grandement amélioré. Non, Microsoft ne compte pas le supprimer.

Avec Windows 11, Microsoft a complètement repensé le menu Démarrer. Désormais, il se présente en trois parties : un moteur de recherche, une dédiée aux applications épinglées et une dernière pour les recommandations. Celle-ci n’est pas vraiment appréciée des utilisateurs, mais fort heureusement, elle sera bientôt améliorée.

Les recommandations affichent les derniers fichiers utilisés, installés, et parfois des applications liées. Cependant, les conseils donnés par Windows ne se limitent souvent qu’à ça et au final, on ne les utilise pas. Pire, on n’y fait même plus attention. Les choses devraient bientôt changer dans une prochaine update.

Windows 11 va améliorer ses recommandations

Windows Latest précise en effet que la prochaine version de Windows, la KB5048753, va grandement améliorer cet aspect, en mettant plus en avant des applications susceptibles d’être utilisées en plus des sites web. Le site a pu tester cette MàJ via le programme Insider et indique que les conseils sont désormais bien meilleurs et plus affinés.

Pour le moment, la date du déploiement pour le grand public n’est pas encore annoncée, mais la chose devrait arriver prochainement. Microsoft a indiqué que les recommandations ne disparaîtraient pas, mais qu’elles continueront à être améliorées dans le futur. Dommage pour ceux qui voulaient gagner un peu de place dans ce menu Démarrer. Autre nouveauté prochaine : la recherche en ligne et locale sera prochainement séparée. Ainsi, il sera plus simple de trouver un fichier ou un programme sur votre ordinateur, sans à avoir les sites web trouvés par Bing dans vos résultats.

Windows 11 continue donc de s’affiner petit à petit. Pour rappel, Windows 11 a été lancé en 2021. En 2025, il pourrait voir débarquer son successeur, Windows 12, qui serait totalement axé sur l’intelligence artificielle. Cela ne devrait toutefois pas signer sa fin pour autant, puisque le support devrait continuer au moins jusqu’en 2031.