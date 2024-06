Oubliez l’iPhone pliable, Apple travaille aussi sur un smartphone avec un écran extensible

Alors que ses concurrents s'efforcent de mettre au point des appareils pliables, le géant de Cupertino semble tracer sa propre voie. Une demande de brevet récemment découverte suggère qu'Apple pourrait travailler sur quelque chose d'encore plus ambitieux : un écran extensible.

Un nouveau brevet, simplement intitulé “Stretchable Display”, est assez étonnant non seulement en raison de son contenu, mais aussi en raison du nombre de personnes qui l'ont déposé. Avec 55 inventeurs crédités, répartis dans des équipes aux États-Unis et à Taïwan, il est clair qu'Apple investit des ressources considérables dans un projet visant à créer un écran extensible.

Au cœur du brevet se trouve une dalle OLED dotée d'une “partie extensible avec des îlots de pixels rigides hermétiquement scellés”. Bien que la demande ne fournisse pas d'exemples spécifiques sur la manière dont cette technologie pourrait être mise en œuvre, le document mentionne des applications potentielles dans des appareils allant des smartphones et des ordinateurs portables aux appareils portables tels que les smartwatches et même les lunettes.

Apple veut un iPhone à l’écran étirable

Les analystes du secteur spéculent depuis longtemps sur la possibilité qu'un iPhone ou un iPad pliable arrive sur le marché d'ici 2025 ou 2026. Toutefois, ce brevet suggère qu'Apple pourrait aller au-delà des simples mécanismes de pliage pour créer des écrans réellement flexibles et adaptables.

Imaginez un iPhone dont l'écran pourrait s'agrandir à la demande, ou une Apple Watch dont l'écran s'enroulerait autour du poignet. Cette technologie pourrait même trouver des applications dans des appareils plus grands, le brevet mentionnant une utilisation potentielle dans des kiosques ou des voitures.

Il convient de noter que les brevets ne se traduisent pas toujours directement en produits. Les entreprises technologiques déposent souvent des brevets pour protéger leurs idées et leurs futures innovations potentielles. Cependant, compte tenu des antécédents d'Apple en matière de repoussement des limites technologiques, ce brevet est particulièrement intéressant.

Alors que les concurrents s'efforcent de perfectionner le pliage sur leurs appareils pliants, l'approche d'Apple en matière d'écrans flexibles pourrait s'avérer plus polyvalente. Un écran extensible pourrait potentiellement offrir des transitions plus fluides et moins de coutures visibles que la technologie pliable actuelle. Que ce brevet d'écran extensible débouche sur un nouveau produit révolutionnaire ou qu'il serve simplement de base à de futures innovations, il est clair qu'Apple ne se contente pas de suivre la tendance en matière d'écrans pliables.