La Freebox Ultra ne sera bientôt plus la seule à proposer du Wi-Fi 7

Alors que Free est le seul opérateur du marché à proposer en France une box internet compatible Wi-Fi, à savoir la Freebox Ultra, un autre concurrent pourrait bientôt entrer dans la danse.

Grâce à l'adoption de la dernière norme de connexion sans fil, la Freebox Ultra prétend à des débits inégalés, jusqu'à 8 Gbit/s en upload comme en download. En mars 2024, le trublion du Web est allé encore plus loin en proposant un nouveau modem Wi-Fi 7 pour la petite Freebox Pop, lancée en 2020.

Là où le bât blesse, c'est qu'il faut évidemment un appareil compatible pour en profiter. Et autant dire que pour l'instant, les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Seulement une poignée de smartphones haut de gamme comme les Galaxy S23 ou S24, le Google Pixel 8 et certains PC dernier cri affichent le sigle Wi-Fi 7.

SFR préparerait sa box internet compatible Wi-Fi 7

Mais bien entendu, cela n'est qu'une question de temps avant que les appareils compatibles Wi-Fi 7 se démocratisent dans les magasins et chez les utilisateurs. SFR l'a bien compris et visiblement, l'opérateur ne veut pas rater le coche. En effet et selon des documents publiés par Altice Labs, le laboratoire d'Altice (ndlr : la maison-mère de SFR), le carré rouge pourrait bien être le suivant à lancer une box Wi-Fi 7.

D'après ses fichiers datés d'octobre 2023, les équipes de R&D d'Altice Labs travaillent actuellement sur un nouveau modem XGS-Pon compatible Wi-Fi 7 ainsi que sur une nouvelle passerelle fibre Wi-Fi 7. Si l'on se fie aux caractéristiques techniques affichées, le modem en question pourrait atteindre des débits de 10 Gbit/s en fibre optique. Il disposerait également de 4 ports Ethernet de respectivement 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s et 10 Gbit/s. Le Wi-Fi 7 Tri-Band serait également de la partie, pour des débits sans fil optimaux.

Si la chose n'a pas encore été confirmée à l'heure où nous écrivons ces lignes, il y a de fortes chances pour que ce modem se retrouve dans une nouvelle offre Internet de SFR . Reste que lancer une box Wi-Fi 7 ne suffira peut-être pas pour s'imposer face à la Freebox Ultra. Pour cause, Free a fait en sorte d'accompagner sa box avec une offre béton, qui inclut notamment pour 44,99 € par mois une pléthore de services de streaming comme Netflix et Disney + avec pub, Amazon Prime Video ou encore Canal+.

Source : Degrouptest