Orange prie ses abonnés de moins utiliser leur 4G pendant le confinement

Orange donne une série de conseils pour « optimiser sa connexion durant le confinement et éviter de saturer internet » sur une nouvelle page dédiée. Parmis ces conseils, Orange insiste sur le fait d’utiliser autant que possible le réseau Wifi du domicile plutôt que la connexion 4G du smartphone.

Le confinement provoque une modification brutale des comportements des utilisateurs d’internet. Ces derniers doivent en effet rester toute la journée chez eux et organiser la poursuite de leur activité en télétravail. Les enfants, eux, doivent aussi suivre l’enseignement à distance. Dans la journée, les usages de la famille concurrents peuvent impacter le vôtre par exemple lorsque vous êtes en visioconférence.

Au-delà du domicile, les quatre FAI ont déjà annoncé avoir constaté une forte montée en charge de leur réseau national. On a par la suite appris que le réseau allait tenir, mais que les opérateurs ne s’attendaient pas à une telle hausse du traffic avant plusieurs années. C’est dans ce contexte particulier que Orange a mis en ligne une page dédiée qui offre des conseils à ses clients pour « optimiser [leur] connexion durant le confinement et éviter de saturer internet ».

Réseau 4G au bord de la surcharge ?

Une liste de conseils dans laquelle on apprend, semble-t-il, que le réseau 4G est plus vulnérable que le réseau fixe face à cette hausse, puisque plusieurs de ces conseils exhortent les abonnés de privilégier leur réseau WiFi pour les données et les appels.

Voici la liste des 10 conseils d’Orange :

Privilégiez la WiFi dès que vous le pouvez, aussi bien pour téléphoner que pour les données 4G et optimisez votre réseau WiFi Téléchargez des films et séries plutôt que de streamer – le cas échéant, abaissez la qualité de l’image Désactivez iCloud, OneDrive, Google Drive, ou tout système automatisé de transfert dans le cloud ainsi que les téléchargements et mises à jour automatiques sur votre smartphone Désactivez la fonction Autoplay des vidéos sur Facebook Réduisez la qualité de son sur Spotify, Deezer, Apple Music ou autre plateforme de streaming Déconnectez votre VPN d’entreprise dès que vous ne l’utilisez plus Limitez les jeux en ligne qui consomment de la bande passante Limitez le recours aux visioconférences, préférez les téléconférences Surveillez votre consommation de données qui a peut-être bondi pour éviter de consommer toute votre enveloppe data ou d’occasionner du hors forfait Evitez le partage de votre connexion 4G, sauf dans les endroits où la WiFi passe mal

Constatez-vous des différences en termes de bande passante disponible, lenteurs, ou qualité de la connexion depuis le début du confinement ? Partagez votre retour dans les commentaires.