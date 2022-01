Orange offre les meilleurs débits sur mobile en 2021 selon UFC-Que Choisir

L’UFC-Que Choisir affirme qu'Orange offre le réseau mobile le plus rapide en France. Il devance SFR, Bouygues Telecom et Free, le trublion se contentant de la dernière place du classement. L'étude de l'association de consommateurs confirme que la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines est encore très élevée et que la 5G, à l'heure actuelle, n'apporte aucune amélioration d'usage.

Chaque année, UFC-Que Choisir révèle un baromètre des réseaux mobiles, classant les opérateurs selon la qualité de la connexion Internet. Une étude qualitative réalisée en situation réelle par des consommateurs grâce à une application mobile. En 2021, selon l'association de consommateur, Orange offre le meilleur réseau en France. C'est la onzième année consécutive que l'opérateur historique est en tête de ce classement. SFR est en deuxième position. Free et Bouygues Telecom se partagent les dernières places. L'un est troisième quand l'autre est dernier dans un exercice, et le contraire dans un autre.

Orange offre de meilleurs débits sur son réseau mobile que les autres opérateurs

Les mesures récoltées par l'association estiment que le réseau Orange offre un débit moyen de 61,5Mb/s en téléchargement, loin devant la concurrence. SFR prend la seconde place avec 40,7Mb/s. Soit une vitesse 40 % moins élevée que l'opérateur historique. Free et Bouygues Telecom suivent avec respectivement un débit moyen de 37,5Mb/s et 36,5Mb/s. En upload, les différences sont moins flagrantes. La moyenne atteinte par Orange est de 12,8Mb/s. Bouygues Telecom et Free suivent de près, avec 11,1Mb/s et 10,6Mb/s, respectivement. Enfin, Free est bon dernier avec un débit moyen en upload de 8,9Mb/s.

Il s'agit évidemment de moyennes nationales. Selon les régions, les débits moyens peuvent considérablement varier. La moyenne de bonnes connexions en région urbaine est bien meilleure qu'en région rurale. L'UFC-Que Choisir a comparé la qualité des connexions entre les opérateurs en ville d'une part et en en campagne d'autre part. Orange assure ici aussi un réseau de meilleure qualité : 90% des connexions offrent un débit descendant supérieur à 8 Mb/s, contre 80 % pour Bouygues Telecom et 71 % pour Free et SFR. En zone rurale, le pourcentage de bonne connexion est de 74 % pour Orange. C'est nettement inférieur à son score urbain : 16 points de moins. SFR et Bouygues atteignent respectivement 65 et 61%. Free est le seul opérateur à offrir un meilleur pourcentage de bonnes connexions en zone rurale, avec 73 % (+2 points).

La 5G n'apporte encore aucune amélioration réelle

L'UFC Que-Choisir confirme également que l'arrivée de la 5G il y a un an et demi n'a pas amélioré la qualité des connexions pour les consommateurs. Selon les mesures relevées par UFC-Que Choisir, une connexion à une antenne 5G offre un débit de 225 Mb/s en téléchargement, contre 44 Mb/s en moyenne avec une antenne 4G. Faut-il encore se trouver dans une zone couverte ! Si les zones urbaines sont mieux desservies, la couverture en zone rurale est très faible. Et les débits offerts sont proches de la 4G : 48,9 Mb/s en moyenne.