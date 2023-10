Orange : les mails tombent régulièrement en panne depuis quelques jours

On pensait le problème réglé, mais le voilà qui réapparaît ce matin : depuis quelques jours, les mails d’Orange ne fonctionnent plus. Impossible d’accéder à sa boîte mail et encore moins d’envoyer des messages. Hier soir, tout semblait être rentré dans l’ordre, jusqu’au retour des problèmes ce matin.

C’est une semaine bien compliqué pour ceux qui utilisent le service de messagerie d’Orange. En effet, la plateforme est bien difficile d’accès depuis plusieurs jours. Après quelques signalements relativement isolés, le gros de la panne s’est déroulé hier dans l’après-midi, entre 16 h et 19 h à en croire Down Detector. Sur le site et les réseaux sociaux, les utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir se connecter à leur boîte mail, ou encore d’envoyer et recevoir des messages.

« C’est vraiment une galère sans nom le mail @Orange_France… La boîte mail est en PLS minimum trois fois par jour », se lamente ainsi un internaute, qui n’en est visiblement pas à sa première galère avec sa messagerie. Sur son compte X (Twitter), l’opérateur a d’ailleurs confirmé hier que son service rencontre quelques soucis techniques. « Nos équipes sont informées des difficultés que nos clients peuvent rencontrer. Elles mettent tout en œuvre pour rétablir l’accès au service au plus vite », a-t-elle alors assuré.

Bonjour.

Effectivement, un incident sur le service Mails a été constaté.

Nos équipes sont informées des difficultés que nos clients peuvent rencontrer. Elles mettent tout en œuvre pour rétablir l'accès au service au plus vite.

Merci pour votre patience.

Julien — Orange conseil (@Orange_conseil) October 16, 2023

Les services mail d’Orange encore dans la panade ce matin

En effet, les données de Down Detector semblent indiquer que tout est en rentré dans l’ordre hier dans la soirée. Le nombre de signalements a chuté et les utilisateurs ont confirmé sur les réseaux sociaux avoir de nouveau accès à leur boîte mail. Fin de l’histoire ? Pas vraiment. Chez certains, les problèmes persistent encore, comme en attestent certains témoignages.

Sur Down Detector, la courbe est repartie légèrement à la hausse. Si les niveaux sont encore loin de ceux atteints hier après-midi, la situation ne semble pas encore complètement réglée. Si vous avez une adresse mail orange.fr, mieux vaut donc rester vigilant et traiter vos affaires urgentes dès que possible, sous peine de ne plus pouvoir d’ici quelques heures.