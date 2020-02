Orange installe YouTube dans l’une des Livebox, mieux vaut tard que jamais !

Orange s’est enfin décidé à offrir une place à YouTube dans l’interface de ses Livebox. Toutes ne sont pas concernées. C’est même plutôt le contraire : seule la Livebox UHD est concernée, ainsi que la seconde version de la clé TV d’Orange. L’application est compatible avec la recherche vocale et le contrôle parental.

Depuis bientôt 10 ans, YouTube s’invite dans le salon. D’abord grâce aux télévisions connectées qui embarquaient un client pour la plate-forme (chez Samsung par exemple). Puis dans les décodeurs et les boitiers numériques. Et enfin grâce aux clés TV connectées, comme le Chromecast. Les opérateurs ont sensiblement tous eu l’opportunité de l’installer dans leurs Box, avec plus ou moins de bonnes idées pour en améliorer l’ergonomie avec une télécommande. Que ce soit Bouygues Telecom, SFR ou Free. Soit presque tout le marché français. Sauf un irréductible Gaulois : Orange.

Mais l’opérateur historique s’est finalement décidé à passer ce cap. Dans un court communiqué de presse, le fournisseur d’accès annonce l’arrivée de YouTube dans son offre. Non pas sur toutes les Livebox en circulation (c’était certainement un peu trop demandé). Non plus sur la moitié d’entre elles. Mais sur une seule : la Livebox UHD. Parce que YouTube, c’est tellement mieux en 4K (surtout les vidéos de petits chats qui pullulent sur la plate-forme de streaming). Et pour être vraiment complet, sachez que YouTube arrive aussi sur la Clé TV v2 d’Orange.

La même interface que l’application Android TV

Vous remarquerez, sur le visuel qui accompagne cet article et qui accompagnait le communiqué de presse, que l’interface de YouTube sur la Livebox UHD est strictement identique à celle de l’application YouTube sur Android TV et sur tvOS. Orange n’a donc fait que porter cette application vers sa Box. Vous noterez aussi que la capture d’écran est en anglais. Il y a donc un risque que ce visuel ne soit qu’une illustration ne reflétant pas forcément la réalité.

Ne soyons toutefois pas trop durs, car Orange n’a pas simplement adapté YouTube à son boitier. Il l’accompagne des services attendus. D’abord, l’application YouTube sur Livebox est compatible avec la recherche vocale Djingo (ce qui est toujours plus agréable que de taper un texte avec le clavier virtuel). Ensuite, il est possible de restreindre l’accès à YouTube à l’aide du contrôle parental d’Orange. Dans son communiqué de presse, l’opérateur n’entre pas dans granularité de cette annonce : peut-on filtrer les contenus ou l’accès dans son entièreté est-il restreint ? Il faudra attendre le lancement du service prévu la semaine prochaine.