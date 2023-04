La RTX 4070 arrive à 599 dollars avec une consommation énergétique plus faible que la RTX 3070

Ça y est, on sait tout de la RTX 4070, que ce soient ses caractéristiques techniques ou encore son prix. Cela nous permet d’avoir un bon aperçu du placement de la carte, qui arrivera sur le marché le 13 avril prochain.

Il y a quelques jours, les sources de VideoCardz affirmaient que NVIDIA proposerait la GeForce RTX 4070 standard à 599 dollars, et cela vient finalement d’être confirmé par Nvidia lui-même. Sur son site Internet officiel, le géant américain a publié par erreur un tableau dévoilant non seulement le prix de la carte, mais également toutes ses caractéristiques techniques. C'est donc une bonne surprise, puisqu'elle est bien plus abordable que ne l’annonçait un autre rapport du leaker Moore’s Law is Dead.

En octobre 2020, Nvidia a lancé la GeForce RTX 3070 à 499 dollars, donc la carte basée sur Ada Lovelace est “seulement” 100 dollars plus chère. Elle est placée au même prix que l’ancienne RTX 3070 Ti, et à 200 dollars de moins que sa grande sœur, la RTX 4070 Ti, à 799 dollars. Par rapport à la génération précédente, les joueurs bénéficieront de 4 Go de mémoire supplémentaire, de nouveaux cœurs RT et Tensor, de la prise en charge de la technologie DLSS3 et d'un encodage vidéo plus avancé (AV1).

Que sait-on de la fiche technique de la RTX 4070 ?

D’après le tableau partagé par Nvidia, la GeForce RTX 4070 devrait être équipée du GPU AD104-250/251. Le GPU comprendra 5888 cœurs CUDA et 12 Go de VRAM GDDR6X cadencés à 21 Gbps, portant la bande passante à 504 Go/s (une augmentation de 12,5 % par rapport à la RTX 3070). Le GPU dispose aussi d'un cache L2 de 36 Mo, soit beaucoup plus que le GPU GA104 de la RTX 3070.

C’est surtout au niveau de la consommation énergétique que Nvidia va faire plaisir aux joueurs. La carte graphique devrait offrir d'un TGP de 200W, ce qui représente une réduction de 8% par rapport à la RTX 3070. La diapositive indique également la puissance de jeu moyenne qui est évaluée à 186 watts, soit 13,5 % de moins que la RTX 3070 et 22,5 % de moins que la RTX 3070 Ti.

Mieux encore, on sait que la carte devrait offrir des performances égales ou supérieures à celles de la RTX 3080 12 Go, qui consommait pourtant entre 300 et 320 W. En ce qui concerne les performances de calcul, elles sont comparables à celles de la carte NVIDIA RTX 3080 12 Go (30 TFLOPs).

Il faudra maintenant qu’AMD s’empresse de répondre à la nouvelle carte de Nvidia. Étant donné que la RTX 4070 est presque certaine de détenir une avance considérable en ce qui concerne le raytracing et la technologie DLSS, une potentielle Radeon RX 7900 (non-XT) devrait être vendue à un prix extrêmement compétitif. Lors du lancement des RTX 7900 XT et RX 7900 XTX, AMD avait réussi à faire un peu d’ombre à son concurrent, mais l’arrivée de la RTX 4070 à 599 dollars devra pousser le géant rouge à être encore plus compétitif sur les tarifs.

En France, il faut évidemment s’attendre à ce que la RTX 4070 arrive à un tarif bien plus élevé à cause des différentes taxes. Pour rappel, la RTX 3070 Ti avait été lancée à 619 euros, mais compte tenu de l’inflation et de la parité euro/dollar, les tarifs de Nvidia sont repartis à la hausse sur cette génération Ada Lovelace. La RTX 4070 Ti ayant été lancée à 899 euros en France, il est probable que cette nouvelle RTX 4070 classique arrive aux alentours de 699 euros. Comme les stocks ont l’air d’être assez conséquents sur cette génération, contrairement aux RTX 3000 précédentes, on imagine que les joueurs n’auront pas trop à souffrir des scalpers au lancement de la carte.