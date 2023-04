Orange : la fermeture du réseau cuivre ADSL rencontre ses premiers obstacles

Le démantèlement du réseau cuivre ADSL avance. Ce week-end, six communes françaises seront les premières à passer intégralement à la fibre. Pour autant, le projet ne se déroule pas sans imprévu. Entre abonnés non informés et réticence des entreprises, le chemin est encore semé d’embûches pour Orange.

Un an après l’annonce officielle de la fermeture du réseau cuivre ADSL, Orange s’apprête à enclencher la première phase de ce projet titanesque. Avant de démanteler les milliers de kilomètres de câbles qui parcourent l’Hexagone, l’opérateur historique tient à effectuer quelques tests en amont pour s’assurer que la transition se fasse sans accroc.

Ainsi, dès le week-end prochain, 6 communes françaises, à savoir Provin (Nord), Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) et Issancourt-et-Rumel, Vivier-au-Court, Vrigne-aux-Bois et Gernelle dans les Ardennes, feront leurs adieux à l’ancestral réseau cuivre. Néanmoins, comme le concède Orange, il y a d’ores et déjà, justement, des accrocs.

Le démantèlement du réseau cuivre s’annonce plus compliqué que prévu

En effet, à quelques jours seulement de la fermeture du réseau, Orange comptabilise encore 8 % d’abonnés qui ne sont toujours pas passés à une offre fibre, soit 800 foyers ou entreprises. Ces « lignes dormantes » comme elles sont appelées, posent un véritable problème pour l’opérateur, qui doit rapidement trouver une alternative pour éviter que les utilisateurs se retrouvent sans connexion du jour au lendemain.

Muriel Germa, la directrice des infrastructures cuivre d’Orange, reste malgré tout optimiste, assurant que « sur les 8 à 9 % de lignes encore actives, beaucoup ne devraient pas poser de problèmes ». Reste encore à remonter la piste. Si certaines de ces lignes sont inutilisées, car raccordées à des maisons non occupées ou d’anciennes lignes de faxes, d’autres correspondent bel et bien à des abonnements actifs.

Selon Orange, ces cas représentent entre 2 et 3 % des lignes dans les communes de test. L’opérateur évoque déjà la mise en place d’une offre de 4G pour permettre une transition dans les meilleures conditions. Pour la plupart, il s’agit d’utilisateurs encore mal informés par le projet, qu’il faudra donc prendre en charge pour éviter les mauvaises surprises.

Ces derniers s’exposent également à des coupures inattendues d’autres services, tels que leur système d’alarme ou encore le téléphone fixe. « Pour les six communes, il n’y avait pas de message national, pas de hot-line. Pour la suite, toutes les communes n’auront pas un élu capable de s’impliquer pour compenser cela », s’inquiète ainsi Ariel Turpin, délégué général de l’Avicca.

Source : Les Échos