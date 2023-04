ChatGPT : Wikipédia envisage de recruter l’IA pour créer des milliers d’articles

Le fondateur de Wikipédia envisage d’utiliser ChatGPT pour rédiger des articles dans l’encyclopédie en ligne.

La puissance de ChatGPT est telle que selon ses créateurs, tous les métiers actuellement occupés par des humains vont disparaître, à de rares exceptions près. Alors, quand le fondateur de l’encyclopédie en ligne de référence avoue caresser l’idée d’adopter cette technologie, cela soulève forcément quelques questions. Certes, rien n’est encore décidé, mais de l’avis même de Jimmy Wales, le débat est ouvert au sein de la direction de Wikipédia.

L’IA d’OpenAI engendre la polémique. Elle soulève de nombreux problèmes d’éthique, et le fondateur de Wikipédia en a bien conscience : « les modèles existants ne sont pas assez bons, mais nous sommes également intéressés, parce qu’il semble y avoir beaucoup de possibilités dans ce domaine ». Il l’affirme : demander à ChatGPT d’écrire une entrée Wikipédia sur l’Empire State Building n’est pas encore à l’ordre du jour, mais ça ne relève plus de l’impossible, et il faut préparer l’avenir, d’autant que, selon son directeur, utiliser ChatGPT ne coûterait pas plus de 1200 € par an à Wikipédia.

ChatGPT pourrait écrire des milliers d'articles pour Wikipédia

De l’avis des experts, si puissante qu’elle soit, l’IA est encore loin d’être une technologie très fiable. Une étude de NewsGuard affirme même que ChatGPT favorise la propagation de fake news. En effet, celui-ci donne fréquemment des réponses fausses avec un aplomb déconcertant. Cela n’est pas forcément volontaire, mais ce phénomène, entre de mauvaises mains, laisse libre cours à toutes sortes de manipulations.

On reproche souvent à Wikipédia d’héberger des articles « orientés », volontairement ou non. Le danger est donc grand que Wikipédia amplifie la désinformation. Me Wales déclare : « un des problèmes avec ChatGPT est ce qu’ils appellent en IA, l’hallucination — moi j’appelle ça mentir […] Nous devons être très prudents à ce sujet ». Malgré cela, le chatbot intéresse Me Wales pour les possibilités offertes en termes d’assistance humaine. L’IA peut comparer les sources et citations de divers articles et en trouver les contradictions en quelques secondes. « Si on automatise l’entrée des données pour obtenir des centaines d’exemples, je pense que notre communauté pourrait trouver cela très utile ».

