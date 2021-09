Oppo Reno6 Pro officiel : SD 870, 12 Go de RAM, charge 65W, photo 50 MP, au prix de 799 €

Oppo a dévoilé aujourd’hui les deux premiers membres de la gamme Reno6. Il s’agit du Reno6 et du Reno6 Pro. Le premier est un smartphone milieu de gamme qui ressemble beaucoup à un iPhone et le second est une version très légèrement améliorée du Find X3 Neo. Ils arrivent en magasin le 9 septembre et sont vendus 499 euros et 799 euros.

Oppo avait donné rendez-vous aujourd’hui à sa communauté pour la présentation de deux smartphones pour la série Reno6. Pour rappel, les Reno sont des smartphones milieu de gamme, flirtant avec le premium. La majorité des Find arrivant en Europe en sont des déclinaisons. C’est le cas du Find X3 Lite et du Find X3 Neo, fortement « inspirés » des Reno5 chinois. Les nouveaux Reno en sont donc des remplaçants, même s’ils succèdent, théoriquement, aux Reno4 et Reno4 Pro.

Les nouveaux venus s’appellent donc, sans surprise, Reno6 et Reno6 Pro. Ils proposent une fiche technique assez proche de celle de leurs prédécesseurs. On y retrouve plusieurs éléments communs : écran, batterie, capteurs photo, etc. Nous sommes en terrain connu. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans nos colonnes et sur notre chaîne YouTube un test vidéo du Reno6. Nous aborderons brièvement ce dernier en seconde partie de cet article.

Le Reno6 Pro reprend le positionnement et le prix du Find X3 Neo

Mais concentrons-nous d’abord sur le Reno6 Pro. Il s’agit d’un smartphone premium, vendu 799 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, configuration unique. Soit le même montant demandé pour le Find X3 Neo à son lancement. Aucune surprise ici, donc. C’est également le même prix que le ZenFone 8 Flip d’Asus et le Vivo X60 Pro. Le ZenFone 8, lui, est vendu à des prix voisins avec une configuration proche.

Côté fiche technique, le Reno6 Pro embarque un Snapdragon 870 (et non plus un Snapdragon 865 comme le X3 Neo), la plate-forme très en vogue sur le segment 700 à 900 euros. Vous la retrouvez chez de nombreux constructeurs qui souhaitent offrir des performances « haut de gamme » à moins de 900 euros. L’écran mesure 6,55 pouces. Il est AMOLED Full HD+ 90 Hz, avec la promesse d’une luminosité globale qui peut monter à 800 nits.

Le capteur photo exclusif des Find X3 Pro et Neo arrive dans le Reno6 Pro

Côté photo, nous retrouvons tous les capteurs du Find X3 Neo : l’IMX 766 50 mégapixels qui nous avait tant plu dans le X3 Neo et le X3 Pro ; un 13 MP avec téléobjectif (zoom 2x) ; un 16 MP avec objectif ultra grand-angle et un 2 MP pour les macros. À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels est logé dans le poinçon.

Pour donner vie à cette plate-forme, le Reno6 Pro profite de deux batteries de 2250 mAh soit une capacité totale de 4500 mAh. Qui dit double batterie dit aussi charge rapide Super VOOC 2.0 65 watts, avec la promesse d’une charge complète en 31 minutes. ColorOS 11.3, double haut-parleur, coque en verre (avec revêtement Oppo Glow) et en aluminium complètent l’ensemble. Le lancement commercial est aujourd’hui.

Reno6 : le croisement d'un iPhone 12 avec le Find X3 Lite

Quelques mots pour finir sur le Reno6. Il s’agit d’un smartphone plus abordable avec une plate-forme technique équilibrée et un design inspiré des iPhone 12. Vous retrouvez un écran de 6,43 pouces AMOLED Full HD+ 90 Hz, un SoC MediaTek Dimensity 900, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, deux batteries de 2150 mAh (capacité totale de 2300 mAh) compatible Super VOOC 2.0 65W, trois capteurs photo (dont un 64 MP), un capteur selfie 32 MP, un châssis en aluminium et des protections en verre minéral sur les faces. Le smartphone est en vente à 499 euros. Il est disponible aujourd’hui, comme le Reno6 Pro.