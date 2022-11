Oppo Reno 9, 9 Pro et 9 Pro+ : on sait tout des nouveaux smartphones juste avant leur sortie

Oppo va lever le voile d’ici quelques jours sur ses prochains smartphones de milieu de gamme, les Reno 9. Trois nouveaux appareils sont attendus, et promettent de meilleures performances par rapport à la génération précédente.

Au début de l’année, Oppo avait dévoilé une nouvelle série de smartphones de milieu de gamme, les Reno 8, 8 Pro et 8 Pro+. Moins d’un an plus tard, le fabricant chinois se prépare déjà à renouveler ses appareils avec trois nouveaux modèles, les Reno 9, 9 Pro et 9 Pro+. Juste avant leur sortie, on connait déjà l’intégralité de leur fiche technique.

Les nouveaux smartphones ne promettent pas d’être révolutionnaires par rapport à la génération précédente, mais vont tout de même être équipés de quelques nouveaux composants. Comme le dévoile une fuite sur Weibo, le Reno 9 sera par exemple propulsé par une puce Snapdragon 778G+, le Reno 9 Pro par un processeur MediaTek Dimensity 8100 Max et le Reno 9 Pro+ sera le plus puissant, avec un Snapdragon 8+ Gen 1.

Les nouveaux Reno 9 seront encore meilleurs en photo

Contrairement à l’année précédente, les Reno 9 vont revenir à l’essentiel en photo. Plutôt que d’utiliser trois capteurs à l’arrière, les Reno 9 et 9 Pro se contenteront de deux caméras. Le Reno 9 misera sur un capteur principal de 64 MP OV64C ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 8 MP. De son côté, le Reno 9 Pro aura droit à un tout nouveau capteur de 50 MP IMX890, que l’on retrouvera dans le prochain Oppo Find X6 Pro haut de gamme.

De son côté, le Reno 9 Pro+ disposera toujours de trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie sera assurée par un capteur IMX709 de 32 MP sur tous les modèles. La bonne nouvelle, c’est que les Reno 9 Pro et 9 Pro+ auront droit à la puce MariSiliconX des smartphones Oppo haut de gamme, qui est chargée du traitement photo.

Au niveau de l’affichage, tous les smartphones auront droit à un écran plat OLED 120 Hz. Ils seront alimentés par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 67 W pour les Reno 9 et 9 Pro, tandis que le modèle Pro+, plus grand, aura droit à une batterie de 4700 mAh avec la recharge rapide 80 W. Il convient de préciser que seuls deux des trois modèles pourraient arriver en France. Au début de l’année, nous n’avions eu droit qu’aux modèles classique et Pro+, qui étaient arrivés chez nous en tant que Reno8 5G et Reno8 Pro 5G.