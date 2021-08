OPPO présente la recharge magnétique MagVOOC, une copie plus rapide du MagSafe d’Apple

À l’occasion du salon Smart China Expo2021, OPPO a présenté sa nouvelle technologie de recharge sans fil magnétique, qu’il a nommé MagVOOC. Il s’agit essentiellement d’une copie plus puissante du MagSafe des iPhone 12.

Peu après le lancement du MagDart par Realme, qui est 8 fois plus rapide que le MagSafe de l’iPhone 12, c’est au tour d’OPPO de présenter sa propre version de cette technologie de recharge sans fil magnétique. Le fabricant chinois a dévoilé deux nouveaux chargeurs, un de 40 W et un autre de 20 W.

Le chargeur de 40 W se présente sous la forme d’un socle qui ressemble beaucoup à un chargeur sans fil. Cependant, plutôt que de poser votre smartphone dessus, le chargeur sans fil retiendra votre smartphone à l’aide d’aimants pour qu’il ne tombe pas. D’après OPPO, le chargeur est capable de délivrer une puissance de 40 W à l’OPPO Ace 2 et 30 W à l’OPPO Find X3, mais aucun d’entre-deux n’utilise un système d’aimants. Le chargeur prend également en charge la norme Qi et peut envoyer jusqu'à 15W aux appareils sans MagVOOC.

OPPO présente un chargeur MagVOOC 20W, plus puissant que le MagSafe d’Apple

Durant l’événement, OPPO a également levé le voile sur un chargeur MagVOOC circulaire de 20 W, qui ressemble davantage au chargeur sans fil magnétique MagSafe d’Apple. Celui-ci n'est pas aussi puissant que le chargeur de 40 W, mais il est beaucoup plus portable. Il prend également en charge la recharge Qi jusqu'à 10 W.

Le chargeur est donc plus puissant que le chargeur MagSafe d’Apple, puisque ce dernier ne délivre qu’une puissance de 15 W pour les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max, et seulement 12 W pour l’iPhone 12 mini. On s’attend à ce qu’OPPO dévoile prochainement un appareil compatible équipé d’aimants, puisque Realme a déjà de son côté lancé le Realme Flash, le premier smartphone Android avec charge sans fil magnétique.

En plus de la technologie MagVOOC, OPPO a également présenté une batterie externe de 4500 mAh qui peut recharger des appareils jusqu’à 20 W en sans-fil. OPPO a également donné des détails sur sa technologie qui recharge votre smartphone par les airs. L’Oppo Air Charging permettra de transférer jusqu'à 7,5 W à un téléphone à une faible distance et sous différents angles. Vous pourrez même continuer d’utiliser le smartphone pendant qu’il se recharge, sans avoir à utiliser le moindre câble.

