Oppo va s’attaquer à Asus avec son propre smartphone gaming

Oppo s'apprête à dévoiler son premier smartphone orienté gaming. Visuellement similaire aux ROG Phone 5 d'Asus et au Lenovo Legion 2 Pro, ce mystérieux téléphone devrait proposer une ergonomie qui rappelle ses concurrents. Découvrez son design complet avant l'annonce officielle.

Un smartphone Oppo inconnu vient d'apparaître dans la base de données de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, rapportent nos confrères de 91Mobiles. Tout porte donc à croire que le lancement du smartphone est imminent.

La base de données de l'organisme contient plusieurs rendus officiels du téléphone. On y découvre un smartphone au design atypique. Sur la face arrière, Oppo mise sur un imposant quadruple capteur photo disposé dans un bloc rectangulaire.

Un smartphone gaming Oppo avec caméra frontale sous l'écran ?

Le dos du terminal est composé de plusieurs couches de métal de couleurs différentes. Un cercle est visible sur le dos. Cette construction particulière évoque de nombreux téléphones pour gamers apparus sur le marché. Sur les tranches courbées et incurvées, on aperçoit une démarcation que rappelle à plusieurs égards le design du ROG Phone 5 d'Asus et du Lenovo Legion 2 Pro. Cette partie gris claire semble être conçue dans un matériau différent, probablement afin de faciliter la prise en main lors d'une session de jeux vidéo.

Sur la face avant, le smartphone d'Oppo est recouvert d'un écran sans poinçon ni trou. Le constructeur pourrait cacher la caméra frontale sous la dalle tactile. En effet, Oppo a plusieurs fois montré un prototype de smartphone avec une caméra sous l'écran ces dernières années. La firme chinoise ne devrait pas tarder à intégrer la technologie à ses smartphones.

La certification ne révèle pas le numéro de modèle ou le nom commercial du smartphone. Il n'est donc pas possible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un téléphone pour gamers. Le design du smartphone corrobore cependant la thèse avancée par 91 Mobiles. Au cours des dernières années, de nombreux smartphones gaming sont arrivés sur le marché. On pense notamment aux puissants Black Shark de Xiaomi, au Razer Phone, aux ROG Phone ou à la gamme Legion Duel de Lenovo. Dans ce marché devenue de plus en plus concurrentiel, il n'est pas étonnant qu'Oppo cherche à se faire une place.

