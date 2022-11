Les Oppo Reno 9 seront les premiers smartphones de milieu de gamme avec 16 Go de RAM

La semaine prochaine, Oppo va dévoiler trois nouveaux smartphones pour sa nouvelle série Reno 9, et on sait déjà que ceux-ci vont se montrer très puissants. L’un d’entre eux sera le premier de ce segment à disposer de 16 Go de mémoire vive.

Il y a quelques semaines, une fois avait levé le voile sur une bonne partie de la fiche technique des prochains Reno 9, 9 Pro et 9 Pro+ qui seront officiellement présentés par Oppo lors d’une conférence le 24 novembre prochain. Cependant, nous ne savions pas encore la quantité de mémoire vive qu’allait utiliser chaque appareil.

D’après un benchmark sur Geekbench, il semblerait que le modèle le plus puissant, le Reno 9 Pro+, pourrait être plus rapide que la plupart des smartphones haut de gamme. En effet, en plus d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, la version qui précédait le nouveau Snapdragon 8 Gen 2, l’appareil sera bien équipé de 16 Go de RAM.

Le Reno 9 Pro+ aura droit à 16 Go de mémoire vive

Avec jusqu’à 16 Go de RAM, le Oppo Reno 9 Pro+ pourrait bien rivaliser avec les smartphones Android les plus puissants de 2022. Il s’agirait d’ailleurs d’une première, puisque jusqu’à présent, seuls quelques smartphones premium avaient eu droit à une telle quantité de RAM. Au niveau du stockage, le smartphone pourrait également offrir pas moins de 512 Go, ce qui encore une fois, est très rare sur ce segment.

En plus d’être très puissant, le Reno 9 Pro+ devrait se montrer intéressant en photo. Il misera sur trois caméras à l’arrière, dont un capteur principal IMX890 de 50 MP. Il s’agit du successeur du très populaire IMX766, que l’on retrouvait dans des smartphones tels que le Nothing Phone (1), le Oppo Find X5 Pro, le Xiaomi 12 ou encore le Huawei Mate 50 Pro. On retrouvera également un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu'un capteur macro de 2 MP.

Le smartphone s’annonce donc comme étant très intéressant. La batterie sera assurée par un accumulateur de 4700 mAh compatible avec la recharge rapide 80 W, mais nous ne devrions pas avoir droit à la recharge sans fil. Après sa sortie en Chine, il se pourrait que le Oppo Reno 9 Pro+ arrive en France quelques semaines plus tard sous le nom Reno 9 Pro.