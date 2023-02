Oppo Find X6 Pro : le smartphone se dévoile en image avant son lancement officiel

Alors que la présentation officielle des Oppo Find X6 et X6 Pro n’est toujours pas annoncée, on a déjà une meilleure idée de ce à quoi va ressembler le modèle le plus cher grâce à une photo volée.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons à quoi va ressembler le Oppo Find X6 grâce à une image dévoilée par le célèbre leaker Evan Blass, mais nous avions également eu l’occasion de voir des rendus du Find X6 Pro. Ce dernier adoptera cette année un énorme module photo circulaire à l’arrière, un design complètement différent par rapport au Find X5 Pro précédent.

Un internaute vient de publier sur Weibo une photo volée du Find X6 Pro, qui confirme donc les rapports précédents. Le module photo circulaire semble occuper presque toute la largeur du smartphone, et plusieurs mentions sont présentes autour des capteurs. La caméra est évidemment toujours conçue en partenariat avec le spécialiste de la photo Hasselblad, et le traitement des clichés sera assuré par une puce MariSilicon.

Le Oppo Find X6 Pro devrait devenir un des meilleurs photophones de 2023

Contrairement aux années précédentes, Oppo a opté pour des capteurs géants pour son smartphone haut de gamme. En effet, on retrouvera un capteur principal Sony IMX989 (1 pouce) de 50 MP, le même que sur les Xiaomi 13 Pro et Vivo X90 Pro Plus. Cependant, ce dernier ne sera pas aussi performant que la version du Xiaomi 13 Ultra, qui profitera, elle, d’une ouverture variable.

Ce capteur sera accompagné d’un IMX890 de 50 MP pour l’ultra grand-angle, le même que la caméra principale du OnePlus 11. Plusieurs rapports indiquent qu’il produira les meilleurs résultats pour de l’ultra grand-angle en 2023. Enfin, pour couronner le tout, on retrouvera un capteur périscopique IMX890 de 50 MP offrant un zoom optique 3X, et jusqu’à plus de 100X en digital.

On attendait à l’origine une présentation des Find X6 et X6 Pro au mois de février, comme la plupart de ses concurrents, mais il faudra vraisemblablement attendre la fin du mois de mars pour voir arriver les deux nouveaux smartphones haut de gamme. Nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en saurons davantage à leur sujet.