Oppo présente sa nouvelle technologie révolutionnaire pour les APN sous l’écran

Oppo vient de dévoiler sa nouvelle génération de caméra frontale cachée sous l’écran. Celle-ci n’accuse aucune perte de qualité en plus de ne pas se voir sur la dalle. C’est du moins ce qu’affirme le constructeur chinois.

Les caméras frontales sous l’écran représentent la prochaine grosse innovation qu’on pourrait voir fleurir sur tous les smartphones dans un futur plus ou moins proche. ZTE a déjà tenté l’expérience avec l’Axon 20 5G. Si la prouesse était là, le capteur se voyait tout de même beaucoup et la qualité des photos était plus que discutable. Oppo veut pour sa part proposer un APN de meilleure qualité et a dévoilé sa nouvelle technologie pour y arriver.

Oppo a ainsi détaillé sa nouvelle génération de caméra cachée sous la dalle. La marque promet un APN frontal qui n’altère pas l’intégrité de l’écran et qui prend des bonnes photos. Pour ça, elle est partie sur une voie totalement différente que les précédents essais :

« Contrairement à la technique qui consiste à réduire la densité des pixels sur la partie de l’écran sous laquelle se trouve l’appareil photo afin de laisser passer la lumière, Oppo maintient la densité de 400 ppi que l’on trouve sur toute la dalle, mais en réduisant la taille des pixels ».

Oppo promet des photos de meilleure qualité

Dans les faits, cela signifie que sur la dalle (OLED), les pixels plus petits laissent plus de place pour laisser passer la lumière. En guise d’exemple, Oppo publie une photo témoin. Alors oui, le cliché est de qualité, mais nous n’avons ici qu’un exemple réalisé dans des conditions inconnues. Quoi qu’il en soit, si les promesses sont tenues, cette façon de faire pourrait tout changer.

L’autre avantage de réduire les pixels de l’écran est de ne pas trop altérer l’image dans son ensemble. Là encore, nous n’avons qu’un exemple fourni par le constructeur. Sur cette image (en tête d'article), on constate quand même que la partie sur laquelle se trouve l’APN se fond dans la masse. Est-il à droite, à gauche, au milieu ?

Reste maintenant à voir si les autres constructeurs trouveront aussi un moyen de parfaitement camoufler cet APN. Le 10 août, Xiaomi devrait annoncer son premier smartphone équipé, le Mi Mix 4. Le 11 août, ce sera au tour de Samsung avec le Z Fold 3.