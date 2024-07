OpenDNS cesse ses opérations en France à cause des actions de Canal+ pour contrer le piratage

OpenDNS, un service de Cisco, a suspendu ses opérations en France suite à une décision de justice exigeant le blocage de sites de streaming pirates. Cette mesure vise à empêcher les utilisateurs de contourner les blocages imposés par les fournisseurs d'accès Internet français.

Le mois dernier, Canal+ a intensifié sa lutte contre le piratage en obtenant des décisions de justice pour bloquer des sites diffusant illégalement des compétitions sportives comme la Formule 1. Après avoir obtenu gain de cause pour le football et le rugby, la chaîne cryptée cible désormais les fournisseurs de DNS alternatifs comme Google, Cisco et Cloudflare.

Ce mois-ci, la cour française a répondu favorablement à la demande de Canal+ de renforcer les mesures anti-piratage. Le tribunal a ordonné à ces entreprises de modifier leurs systèmes DNS pour empêcher les utilisateurs d‘accéder aux sites pirates bloqués par les fournisseurs d'accès à Internet locaux. En conséquence, Cisco a suspendu son service OpenDNS en France, une mesure radicale qui affecte également certaines régions du Portugal. Cette suspension est effective depuis le 28 juin 2024.

Cisco suspend OpenDNS à cause des actions en justice de Canal+

La suspension d'OpenDNS est une conséquence directe de l'ordonnance basée sur l'Article L.333-10 du Code du sport français et l'Article 210-G(3) du Code du droit d'auteur portugais. Cette action de Canal+ intervient après des décisions judiciaires favorables obtenues en mai et en juin, concernant la diffusion illégale de matchs de la Champions League, de la Premier League et du championnat de rugby TOP 14. Les efforts du groupe français pour bloquer les sites pirates via les fournisseurs de DNS montrent une nouvelle approche dans la lutte contre le piratage.

Cisco a décidé de suspendre OpenDNS car l'entreprise refuse de fournir des réponses DNS falsifiées, ce qui signifie donner de fausses informations sur les adresses IP des sites web. Cette suspension montre les tensions entre la lutte contre le piratage et la préservation de l'intégrité des infrastructures internet.

Les services DNS alternatifs, tels que ceux proposés par Google, Cisco et Cloudflare, sont souvent utilisés pour contourner les blocages imposés par les fournisseurs d'accès Internet locaux. Cependant, les récentes décisions de justice obligent ces services à se conformer aux mêmes règles strictes. La suspension d'OpenDNS pourrait marquer le début d'une série de réactions similaires face à des ordres de la justice perçus comme compromettant la neutralité et la précision de ce type de service.