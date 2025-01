ChatGPT lance les « tâches programmées » pour concurrencer les assistants numériques

OpenAI déploie une nouvelle fonctionnalité majeure pour ChatGPT qui pourrait transformer son assistant conversationnel en véritable concurrent des assistants numériques traditionnels.

OpenAI vient de lancer une nouvelle fonctionnalité, actuellement en phase bêta, nommée Les « Tâches programmées ». Elle permet aux utilisateurs de programmer des actions futures et des rappels automatisés.

Cette nouveauté, disponible pour les abonnés Plus, Pro et Team, est un tournant dans l'évolution de ChatGPT. Jusqu'à présent limité aux interactions en temps réel, l'assistant peut désormais exécuter des tâches à des moments précis, qu'il s'agisse de rappels ponctuels ou récurrents.

ChatGPT s’enrichit pour devenir encore plus pratique

Pour utiliser cette fonction, les utilisateurs doivent sélectionner l'option « 4o with scheduled tasks » dans le sélecteur de modèle. Ils peuvent ensuite créer des tâches en spécifiant un titre, une planification et des instructions détaillées. Par exemple, il est possible de demander un briefing quotidien sur l'actualité de l'IA ou un rapport météo matinal.

Le système présente toutefois certaines limitations. Les utilisateurs sont limités à 10 tâches simultanées, et la fonction ne prend pas en charge les conversations vocales, le téléchargement de fichiers ou les GPTs personnalisés. Les notifications sont disponibles sur le web, les applications mobiles (Android/iOS) et MacOS, tandis que les utilisateurs Windows devront patienter jusqu'au prochain trimestre.

Selon Bloomberg, l'entreprise développe également « Operator », un agent AI autonome capable de contrôler des ordinateurs, ainsi qu'un projet « Caterpillar » qui pourrait intégrer des fonctionnalités de recherche d'information et d'analyse de données.

Avec une telle fonctionnalité, OpenAI vise directement aux assistants numériques traditionnels comme Google Assistant ou Siri, en combinant les capacités avancées de traitement du langage de ChatGPT avec des fonctionnalités de planification et d'automatisation. L'objectif de nombreux laboratoires d'IA d'avant-garde tels que l'OpenAI est de faire évoluer ces caractéristiques vers un produit capable d'interagir avec des environnements, d'apprendre à partir de retours d'information et de prendre des décisions sans intervention humaine permanente.

Toutefois, la fiabilité de ces tâches programmées reste à prouver, particulièrement pour les informations sensibles au temps. La décision d'OpenAI de lancer Tasks en version bêta suggère qu'elle est encore en train de régler ces détails et qu'elle souhaite recueillir les réactions du monde réel avant de procéder à un déploiement plus large.