ChatGPT va bientôt passer à la fraise pour des réponses plus mûres

OpenAI s’apprête à lancer un nouveau modèle d'IA, surnommé “Strawberry”. Ce modèle devrait bien marquer une étape importante dans l’évolution de ChatGPT.

Depuis son lancement, ChatGPT a connu plusieurs évolutions majeures, passant de simples réponses automatisées à des capacités de plus en plus proches de celles d’un humain. Avec l’arrivée de GPT-4, l’intelligence artificielle est devenue plus fluide, précise et capable de comprendre des requêtes complexes. GPT-4o, en particulier, a permis à l’IA de formuler des réponses presque indiscernables de celles d’une personne. Aujourd’hui, la société semble prête à franchir une nouvelle étape avec l'arrivée de son prochain modèle, baptisé “Strawberry” – Fraise – pour ceux qui préfèrent la langue de Molière.

Strawberry pourrait introduire une nouvelle approche en permettant à l'IA de réfléchir avant de répondre. Contrairement aux modèles actuels qui génèrent des réponses instantanées, celui-ci prendra 10 à 20 secondes pour formuler des réponses plus précises. Ce serait notamment le cas sur des tâches complexes comme la résolution de problèmes mathématiques ou la génération de stratégies marketing détaillées. Cette IA pourrait donc exceller dans des domaines où le raisonnement est crucial, et offrir des réponses plus fiables.

ChatGPT Strawberry va améliorer la précision des réponses grâce à une réflexion plus longue

Bien que Strawberry soit intégré à la plateforme ChatGPT, il fonctionnerait comme une option distincte. Les utilisateurs pourraient avoir la possibilité de le sélectionner en fonction de leurs besoins, notamment pour des requêtes nécessitant une réflexion plus approfondie. Toutefois, ce modèle ne prendrait en charge que le texte dans un premier temps, sans les capacités multimodales vues dans d'autres modèles d'OpenAI. Certains testeurs ont déjà exprimé des réserves quant à son délai de réponse plus long, qui pourrait être frustrant pour des demandes simples.

Côté tarifs, Strawberry devrait se distinguer des autres modèles avec un système de prix potentiellement basé sur le nombre de messages envoyés par heure. Une option premium devrait offrir des réponses plus rapides. Les abonnés à ChatGPT Plus pourraient bénéficier d’un accès anticipé à cette version. En parallèle, cette nouveauté pourrait attirer un public plus professionnel, intéressé par des performances plus pointues dans des domaines comme la programmation, les stratégies commerciales ou la résolution de problèmes complexes.

Source : theinformation