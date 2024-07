Xiaomi lance les OpenWear Stereo, des écouteurs pas chers pour ceux qui détestent les intra-auriculaires

A l'image de Bose, Huawei ou encore Sony, Xiaomi a décidé de lancer à son tour des écouteurs ouverts : les OpenWear Stereo. Légers comme une plume, ils pourraient bien se faire une place sur le marché grâce à un prix plutôt abordable.

Depuis quelques années maintenant, les constructeurs d'écouteurs sans fil ont pris l'initiative de proposer une alternative au modèle intra-auriculaire. Il faut dire que cette conception ne convient pas forcément à tout le monde, certains utilisateurs pouvant se sentir gênés par la pression exercée sur l'oreille par exemple.

Les écouteurs dits ouverts règlent ce problème, en plus d'offrir d'autres avantages (meilleure hygiène de l'oreille, plus de facilité pour entendre son environnement, etc.). De nombreux constructeurs proposent d'ores et déjà des écouteurs ouverts dans leur catalogue, à l'image de Sony avec les LinkBuds, de Huawei avec les FreeClip ou encore de Bose avec les QuietComfort Ultra Open par exemple.

Xiaomi se lance dans les écouteurs ouverts avec les OpenWear Stereo

Il était donc urgent pour Xiaomi de rattraper son retard. Début juillet, nous avons justement partagé dans nos colonnes les premières informations sur les OpenWear Stereo, les premiers écouteurs sans fil à design ouvert de la firme chinoise. Ils sont maintenant officiels.

Commençons tout d'abord par l'un des principaux arguments de ces OpenWear Stereo : leur poids. Avec seulement 9,6 grammes sur la balance, les écouteurs peuvent être portés toute la journée sans gêne d'après les dires du constructeur. Pour améliorer le confort, la marque a utilisé du silicone doux ainsi qu'un alliage de forme nickel-titane incorporé. Ce combo permet d'assurer une bonne flexibilité et un port durable et stable en toute situation.

Une partie audio de qualité ? Cela reste à voir

Concernant la partie audio, elle s'appuie sur un pilote dynamique de 17 x 22 mm pour offrir une meilleure qualité d'écoute selon le fabricant. Les OpenWear Stereo embarquent également un système à double cellule avec un haut-parleur actif de 10 mm dédié à la réduction des fuites sonores.

A l'image de ce qu'on retrouve déjà chez la concurrence, cette technologie produit des ondes sonores inversées, pour garantir une écoute discrète sous les 25 cm². Attention toutefois, rappelons que le format ouvert n'est pas exempt de défauts, surtout pour les mélomanes avertis. L'isolation phonique est forcément réduite. De facto, l'écoute dans un environnement bruyant peut être difficile. En outre, la fidélité audio est généralement altérée, la faute au manque de retour des basses par rapport à des écouteurs intra ou supra-auriculaires. Pour compenser ces pertes éventuelles, les OpenWear Stereo prennent en charge le codec LHDC pour de hautes performances audio jusqu'à 96 kHz.

L'autonomie et le prix, les deux points forts

Venons-en ensuite à l'autonomie. Sur ce point, le constructeur promet jusqu'à 7,5 heures d'écoute. Avec l'étui de chargement, cette durée grimpe à 38,5 heures. Les OpenWear Stereo font donc mieux sur le papier que certains concurrents, les Bose Open Earbuds (7 heures) et les Huawei FreeClip (7h3o et 30h avec le boitier) en tête.

On notera ensuite dans la liste des fonctionnalités :

de la réduction de bruit via deux microphones boostés à l'IA

une certification IP54 (résistance à la poussière et à l'eau)

(résistance à la poussière et à l'eau) appairage rapide via Google Fast Pair

commandes tactiles personnalisables via l'application Xiaomi Earbuds

intégration à l'écosystème Xiaomi HyperOS, pour un transfert de l'audio immédiat entre les appareils de la marque

Concluons ce tour d'horizon par le gros point fort de ces OpenWear Stereo : leur prix. Pour cause, ils sont proposés au prix plutôt attractif de 99,99 € dans les coloris Crème et Gris Minéral. Ils pourraient donc rapidement trouver un public, qui pourrait y voir une alternative viable et abordable aux Bose Open Earbuds (350 € neufs) ou aux FreeClip de Huawei (179 € neufs).