OnePlus voudrait créer des smartphones gaming abordables, un retour aux sources ?

Un leaker chinois affirme que OnePlus souhaite développer une nouvelle gamme de smartphones. Le positionnement de celle-ci : des smartphones abordables et destinés au gaming, avec des SoC très puissants. Les prix seraient compris entre 300 et 400 euros, un peu comme les Realme GT qui ont fait sensation en 2021.

En 2021, nous avons pu apprécier de nombreux smartphones. Nous en avons sélectionné cinq pour faire partie de notre top de l’année. Pour connaitre leur identité, nous ne saurions trop vous conseiller d’aller jeter un œil à notre vidéo dédiée sur notre chaîne YouTube. Mais ce ne sont pas les cinq seuls téléphones qui ont su attirer notre attention. Il y a également la gamme GT de Realme, par exemple. Sa particularité : proposer un smartphone puissant à prix réduit.

Lire aussi – OnePlus 10 Pro officiel : le smartphone veut gommer les défauts du OnePlus 9 Pro

Nous avons eu l’occasion de tester le Realme GT et le Realme GT Neo 2. Et ils répondent tous les deux (avec plus ou moins de justesse) à la promesse : de la puissance et un prix relativement serré. D’ailleurs le Realme GT est longtemps resté le smartphone équipé du Snapdragon 888 le moins cher du marché. Et sur la même base, Motorola a réussi un joli sur ce terrain en proposant le Moto G200. Il est le moins cher des smartphones avec le Snapdragon 888+. De quoi attirer l’attention de la concurrence, dont OnePlus.

OnePlus prépare des smartphones gaming abordable pour contrer Realme

Un leaker chinois très actif sur le site de microblogging Weibo a publié un message intéressant à ce sujet. Il affirme que OnePlus réfléchirait à lancer une nouvelle de gamme de smartphones positionnés sur le même segment de marché que les Realme GT. Vous y retrouveriez donc des smartphones puissants, taillés pour le gaming mobile et proposés à des prix abordables. Un retour aux sources en quelque sorte. Rappelons que le OnePlus One est longtemps resté le smartphone le moins cher avec un Snapdragon 801, le SoC Qualcomm haut de gamme de l'époque.

Le leaker affirme que les smartphones seraient dotés de processeurs très puissants, ainsi que d’écrans affutés pour le jeu. Comprenez que ces derniers devraient logiquement profiter de taux de rafraichissement élevés (120 ou 144 Hz). De même pour les fréquences d’échantillonnage. Enfin, il évoque une fourchette pour les prix : entre 2000 et 3000 yuans, soit entre 270 et 415 euros. Soit exactement le positionnement des Realme. Voilà qui risque de faire jaser chez Oppo, propriétaire des deux marques.

Source : Weibo