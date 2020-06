OnePlus va présenter ses écouteurs sans fil en juillet, c’est quasi-confirmé

OnePlus va présenter ses écouteurs sans fil dans le courant de l’été et ils adopteront le même format que les célèbres AirPods d’Apple. Aujourd’hui, une nouvelle fuite montre à quoi ils vont ressembler. Ils devraient être dévoilés en même temps que le OnePlus North, qui a été officialisé par la marque chinoise.

OnePlus nous réserve une surprise pour bientôt : une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Ce produit devrait être présenté dans le courant du mois de juillet. Aujourd’hui, son design (en noir) fuite et nous donne un aperçu de ce qui nous attend.

C’est le twittos Max J., qui n’en est pas à son premier leak, qui dévoile un visuel du produit. Ici, nous avons une version noire des oreillettes qui ressemblent énormément à ce qu’on peut voir chez Apple. On peut donc supposer l’existence d’une version blanche.

Il faut dire que le format créé par la firme de Cupertino a de quoi séduire. OnePlus ne serait d’ailleurs pas le premier constructeur à reprendre le design. Huawei, Vivo ou encore Oppo ont déjà leur paire d’écouteurs vendus dans le commerce. On peut d’ailleurs légitimement se demander si OnePlus ne va pas offrir une déclinaison des Enco, ceux de sa marque sœur.

OnePlus propose déjà une paire d’intra-auriculaires bluetooth de son cru. Cependant, il s’agit de tours de cou, donc disposant tout de même d’un fil pour les relier entre eux. Ce produit est actuellement vendu 69 euros et on peut s’attendre à un tarif plus élevé pour des « AirPods » de la marque.

Accompagner la sortie du OnePlus Nord

Ce produit devrait accompagner la sortie du OnePlus North. Ce smartphone reste encore bien mystérieux. Toutefois, OnePlus a confirmé son existence, ainsi que son nom. Ce sera bien North !

Il faudra attendre un peu pour en voir plus, découvrir ses caractéristiques ainsi que les produits qui accompagneront sa sortie. Il y a de grande chances que les écouteurs évoqués plus haut se fassent une place dans la présentation.

Seriez-vous intéressés par ces écouteurs de OnePlus ? Adhérez-vous au format « AirPods » instauré par Apple ? Dites-le-nous dans les commentaires !