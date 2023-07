OnePlus va bientôt présenter son téléphone pliable, Android 14 veut empêcher l’installation de fausses mises à jour, c’est le récap

OnePlus pourrait présenter son premier smartphone pliable dès le mois prochain, Google va mettre un avertissement lors du téléchargement de mises à jour sur des boutiques parallèles et Call of Duty continuera à sortir sur PlayStation pendant au moins dix ans, c’est le récap.

C’est l’heure du grand récap du mardi 17 juillet 2023. Aujourd’hui, nous avons un constructeur qui se lance dans le marché des téléphones pliables, une fonctionnalité qui va vous protéger des mises à jour malveillantes ainsi qu’un deal qui concerne un célèbre jeu de guerre. C’est parti !

Le OnePlus Open devrait être dévoilé le mois prochain

OnePlus va prochainement se lancer sur le marché des téléphones pliables avec un terminal reprenant le principe du Galaxy Z Fold. Selon un leaker souvent bien informé, il devrait être présenté le 29 août 2023 et devrait s’appeler le OnePlus Open. Il pourrait être équipé d’un grand écran intérieur de 8 pouces QHD+ 120 Hz ainsi que d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Un beau téléphone sur le papier qui ne pourrait jamais arriver en Europe, Oppo et OnePlus ayant décidé de se retirer du marché.

Lire – OnePlus va dévoiler son rival du Galaxy Z Fold 5 dès le mois prochain

Android 14 va être plus prudent avec les mises à jour externes

Android 14 va inclure une nouvelle fonctionnalité dédiée à la sécurité. Un avertissement s’affichera désormais à l’écran lorsqu’une mise à jour venant d’une boutique d’applications tentera de s’installer sur une app téléchargée via une autre boutique. Le but est ici d’éviter toute MàJ frauduleuse et de privilégier celles qui passent par le Play Store, la boutique officielle d’Android. A noter que ces updates ne seront pas bloquées, mais seulement signalées comme potentiellement dangereuses.

Lire – Android 14 veut vous empêcher d’installer de fausses mises à jour d’applications Google

Call of Duty reste sur PlayStation… pour l’instant

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft posait un gros souci à Sony. Un souci qu’on peut résumer en trois mots : Call of Duty. Si la célèbre franchise appartient à Microsoft, les consoles PlayStation en seront-elles privées ? Non, puisque les deux concurrents viennent de signer un deal historique. Les prochains Caloffe, bien qu’édités par Microsoft, seront bien présents sur les consoles de Sony. La firme japonaise peut souffler, les fans ne partiront pas voir ailleurs.

Lire – Call of Duty sortira sur PlayStation pendant au moins 10 ans malgré le rachat, c’est officiel