Ce satellite fabriqué sur la Lune serait capable d’alimenter la Terre en énergie, voici comment

Un satellite construit sur la Lune avec des matériaux trouvés sur place pour fournir de l'énergie solaire à la Terre. Le projet paraît digne d'une nouvelle de science-fiction, mais il est très sérieux. La station spatiale alimenterait dans un premier temps des opérations effectuées sur la Lune, avant de fournir notre planète en énergie.

Vous connaissez le Projet Solaris ? Lancé par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), il a pour ambition de récupérer l'énergie solaire directement depuis l'espace, à partir de satellites et de stations spatiales créés pour l'occasion. Le but étant bien sûr d'envoyer le tout sur Terre pour alimenter nos villes et nos infrastructures. On dirait de la science-fiction dit comme ça. Pourtant c'est beaucoup plus faisable qu'il n'y paraît. La société Suisse Astrostrom, associée au projet, veut d'ailleurs construire la “Greater Earth Lunar Power Station”, ou GE⊕-LPS, qu'on pourrait traduire par “Grande Centrale Électrique Terre Lunaire“.

Derrière ce nom se cache un satellite d'un nouveau genre, s'inspirant de la forme d'un papillon, et doté de panneaux solaires en “V” sur une surface de plus d'un kilomètre carré. Plus surprenant, il serait fabriqué sur la Lune à partir de matières premières trouvées sur place. L'étude de faisabilité menée par Astrostrom montre que les technologies nécessaires au projet existent déjà sur Terre. Les adapter à l'environnement lunaire et contrôler le tout depuis la Terre est du domaine du possible, indique l'ESA.

Un satellite fabriqué sur la Lune pour alimenter la Terre en énergie

Une fois construit, la GE⊕-LPS serait placée sur un point Lagrange à environ 61 350 km de la Lune. Un point Lagrange étant un endroit stable autour de l'orbite d'une planète. L'idée est que la station alimente d'abord des activités lunaires, pour des équipes scientifiques sur place par exemple, puis la Terre elle-même. La puissance transmise est estimée à 23 Mégawatts constants. C'est un peu plus de deux fois la puissance électrique de la centrale solaire Solar One aux États-Unis, la 2e plus grande du monde.

Étonnamment, l'Agence Spatiale Européenne remarque que construire un tel dispositif sur la Lune reviendrait moins cher que le faire sur Terre. Mieux : l'énergie générée pour la Terre ne serait pas plus coûteuse que n'importe quelle alternative terrestre. Forte de ces constats, l'ESA imagine déjà un écosystème industriel sur la Lune et son orbite. Qui sait ? Peut-être qu'un jour vous passerez devant cette centrale électrique spatiale depuis la station privée de SpaceX.

Source : Agence Spatiale Européenne