OnePlus Nord : il échoue complètement au test de résistance de Jerry Rig Everything

Le OnePlus Nord vient de passer entre les mains expertes de Jerry Rig Everything pour un test de résistance sans concession. Comme le OnePlus 7T sorti l’an dernier, le smartphone milieu de gamme n’a pas résisté aux assauts répétés du Youtubeur. Le nouveau né de OnePlus a terminé l’épreuve dans un triste état.

Jerry Rig Everything a commencé par tester la résistance de l’écran AMOLED du OnePlus Nord à l’aide d’un cutter aiguisé. De ce côté là, le smartphone encaisse aussi bien que n’importe quel autre smartphone équipé d’une protection de verre Gorilla Glass 5 de Corning. Vous ne risquez pas d’abîmer la dalle en cas d’usage normal. De même, le lecteur d'empreintes digitales caché sous l’écran continue de fonctionner après plusieurs rayures.

Le vidéaste s’attaque ensuite au double capteur photo frontal et au cadre en plastique recouvert d’une fine couche de métal. Si la caméra frontale résiste aux assauts sans problème, le cadre qui encercle le smartphone pèle rapidement. Pour baisser les coûts de production, OnePlus a opté pour un cadre en plastique plutôt qu’en métal, un matériau plus haut de gamme. « Le dos du smartphone est recouvert de verre et la lame de mon cutter ne laisse aucune trace » poursuit Jerry Rig Everything. Même son de cloche du côté du quadruple capteur photo aligné à la verticale.

Le OnePlus Nord échoue au test de pliage

Comme toujours, le vidéaste conclut le test de résistance par un test de pliage où il tente de plier le smartphone à mains nues. Lors du premier essai, le OnePlus Nord ne ploie pas. Dès la deuxième tentative, la structure en plastique se met par contre à craquer. Après quelques secondes, l’écran AMOLED du terminal ne fonctionne plus et affiche des lignes vertes. Le verre Gorilla Glass 5 reste intact mais l’écran est complètement craquelé. Le OnePlus Nord est hors service.

Pour rappel, la même mésaventure était arrivée au OnePlus 7T l’an dernier. Contrairement à la plupart des téléphones signés OnePlus, et des appareils testés par le Youtubeur, le smartphone n’avait pas survécu au test de pliage. Evidemment, les assauts de Jerry Rig Everything ne sont pas représentatifs d’un usage quotidien normale. Il est donc peu probable que le OnePlus Nord ne plie en cas d’utilisation classique. On attend votre avis dans les commentaires.