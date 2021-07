Une faille sur Windows 10 et 11 permet à n’importe qui de devenir administrateur, on en sait plus sur les nouveautés de la mise à jour MIUI 13, le tant attendu OnePlus Nord 2 enfin officiellement dévoilé, c’est le récap’

Une nouvelle alerte à la faille pour les utilisateurs de Windows 10 et 11, et des nouvelles fraîches des entreprises chinoises Xiaomi et OnePlus, c’est le récap’ du jour !

Windows 10 et 11 : attention à la faille CVE-2021-36934

Les versions récentes de Windows 10 et la version « Preview » de Windows 11 comportent une nouvelle faille facilement exploitable, nommée CVE-2021-36934, qui permettrait aux utilisateurs locaux non administratifs d'obtenir des privilèges de niveau administratif, leur donnant ainsi un accès total au système. La découverte d'une nouvelle vulnérabilité aussi importante dans le système d'exploitation Windows n'est pas une bonne nouvelle pour Microsoft. La société a officiellement reconnu l’existence de la faille, et vu qu’il s’agit d’une faille critique, on s’attend à ce que l’entreprise américaine déploie un correctif au plus vite. En attendant, Microsoft a fourni une solution de contournement pour vous protéger de la faille que l’on vous explique en détails dans notre actualité.

Lire : Windows 10 et 11, une faille permet à n’importe qui de devenir administrateur, voici comment vous protéger

MIUI 13 : une fuite dévoile les nouvelles fonctionnalités de la surcouche Xiaomi

Selon le leaker « Le Panda est chauve » sur Weibo, la prochaine surcouche MIUI 13 sera accompagnée de multiples fonctionnalités, le changement le plus significatif étant son design. Il sera désormais possible de modifier l’apparence du centre de contrôle de MIUI en choisissant d’afficher davantage d’informations par exemple. On apprend également que Xiaomi va ajouter un nouveau système de rendu, de nouvelles polices, de nouveaux effets sonores, et bien plus encore. Enfin, grâce à MIUI 13, Xiaomi devrait améliorer l’expérience tactile sur tous ses smartphones. Selon les fuites, la surcouche MIUI 13 devrait être présentée le 11 août prochain.

Lire : MIUI 13, on en sait plus sur les nouveautés de la future surcouche de Xiaomi

Le OnePlus Nord 2 arrive enfin

Le Nord 2 n’est plus un secret depuis longtemps, puisqu’il a déjà fuité maintes fois sur Internet. OnePlus l’a finalement officialisé hier en nous présentant un smartphone qui ne bouscule pas la formule établie avec le Nord, mais qui la peaufine. Parmi les nouvelles, on note un processeur MediaTek Dimensity 1200 Al, un taux de rafraichissement à 90 Hz seulement, un meilleur module photo, et une batterie revue à la hausse. Côté logiciel, on retrouve évidemment Android 11 avec l’éternelle surcouche Oxygen OS qui passe ici dans sa version 11.3. Le Nord 2 est digne de son prédécesseur, accessible à moins de 500 euros et aussi puissant qu’un haut de gamme.

Lire : OnePlus dévoile le Nord 2, son smartphone à moins de 500 euros aussi puissant qu’un haut de gamme