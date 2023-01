OnePlus dévoile les premières images de son clavier, sortie le 7 février 2023

OnePlus a publié sur son compte Twitter le premier teaser de son futur clavier mécanique. Le lancement officiel est calé au 7 février 2023. Voici les premières informations officielles sur cet accessoire qui permet à la marque d’entrer sur un nouveau marché : l’informatique.

Il y a un mois, nous rapportions dans nos colonnes une fuite qui nous paraissait étonnante à l’époque : OnePlus prépare le lancement d’un clavier mécanique pour ordinateur. Un clavier conçu en partenariat avec l’un des spécialistes du genre, Keychron, et que certains qualifiaient d’entièrement personnalisable. Au-delà du produit en lui-même, nous faisions une remarque : OnePlus allait s’intéresser pour la première fois à l’informatique.

Lire aussi – OnePlus : cette première photo du clavier de la marque pique les yeux

Quelques jours après la publication de cette première fuite, un site indien dévoilait un visuel qui n’était pas très agréable à regarder, reconnaissons-le. Le clavier était bleu, certaines touches étant plus sombres que d’autres. Nous remarquions également un élément étonnant dans le coin supérieur droite : une molette transparente. Serait-ce suffisant pour se différencier face aux grands noms de l’accessoire informatique tels que Razer, Logitech Steelseries, Roccat ou Corsair ?

Le premier clavier de OnePlus se dévoile enfin avec un teaser

Aujourd’hui, OnePlus a diffusé sur son compte Twitter un premier teaser avec de véritables images officielles. Vous pouvez retrouver ce document ci-dessous. Et nous avons déjà une première remarque : la photo volée diffusée en décembre n’était heureusement pas de la bonne couleur. Le produit fini reprendra le code couleur de la marque : du gris, du blanc et quelques pointes de rouge, notamment sur la touche « entrée ». Nous retrouvons bien, en revanche, la molette de sélection transparente.

Notre premier clavier mécanique, à venir le 7 février — OnePlus France (@oneplus_fr) January 23, 2023

Nous pouvons également voir quelques éléments intéressants sur la tranche arrière. Un sélecteur pour le mode (Bluetooth ou filaire). Un sélecteur pour le système d’exploitation (Windows ou Mac). Et un port USB type-C, certainement pour la recharge et la connexion. En outre, il s’agira normalement d’un clavier 112 touches standard, avec un pavé numérique. Nous sommes évidemment curieux de savoir à quoi sert ce sélecteur rotatif. Et nous sommes impatients de comprendre quels sont les atouts spécifiques de ce clavier, notamment la personnalisation tant attendue. OnePlus nous donne rendez-vous le 7 février 2023 pour le savoir.