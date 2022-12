OnePlus : cette première photo du clavier de la marque pique les yeux

Une fuite dévoile le design du clavier mécanique préparée par OnePlus en partenariat avec Keychron. Visuellement, l’accessoire est extrêmement classique, mais son châssis intègre des LED de couleurs pour customiser l’apparence. La première photo du produit n’est pas très glorieuse, mais elle est accompagnée de quelques informations techniques. Le clavier serait vendu en Inde entre 90 et 100 euros.

Il y a deux semaines, OnePlus officialisait un nouveau projet pour enrichir son écosystème de produits. Il s’agit d’un clavier mécanique, laissant entendre que la marque allait s’y développer, un peu à l’image de Huawei, Honor ou encore Samsung. Deux informations étaient alors dévoilées sur ce produit. D’abord, il est conçu en partenariat avec l’un des grands spécialistes de ce segment, Keychron. Ensuite, la sortie commerciale est prévue au début de l’année 2023. Peut-être en même temps que le OnePlus 11 ?

Depuis, c’est silence radio. Et ces deux dernières semaines, nous avons bien évidemment essayé d’imaginer comment OnePlus pourrait intégrer ce marché de façon inédite. Le design serait-il différent ? Les services à valeur ajoutée seront-ils innovants ? Comment différencier ce clavier des nombreux concurrents déjà fortement implantés, comme Logitech, Razer, Corsair, Steelseries ou Roccat ? Plus le temps avançait et plus notre imagination était fertile. Jusqu’à aujourd’hui.

Le design du clavier OnePlus est très classique

En effet, le leaker indien Yogesh Brar et le site Mysmartprice ont dévoilé quelques informations à propos du futur accessoire de OnePlus. Et autant le dire : nous sommes un redescendus de notre petit nuage onirique. Voyez plutôt : l’image qui accompagne cet article est, selon le leaker, une photo du clavier OnePlus. Ce n’est pas un rendu, mais un cliché du produit tel qu’il est dans la réalité. Autant dire que nous sommes légèrement déçus.

Le design est assez standard et il ne se détache pas vraiment de tous les accessoires de saisie standard. Cette couleur bleue serait produite par les LED de couleurs intégrées dans le châssis. Le leaker apporte cependant une information qui explique en partie cette ergonomie : ce clavier va intégrer la gamme « Nord » de OnePlus. Et qui dit « Nord » dit aussi produit relativement abordable. De là à penser qu’il s’agit d’un clavier low-cost, il n’y a qu’un pas…

Le leaker accompagne sa photo de quelques informations techniques. D’abord, le clavier est compatible MacOS et Windows. Ce n’est pas précisé, mais il pourrait certainement fonctionner aussi avec Android. Et notamment avec les environnements type Samsung DeX ou Motorola ReadyFor, par exemple. Il est équipé de ports USB type-A et type-C. Et il est compatible Bluetooth 5.2. Ainsi, vous pouvez l’utiliser avec n’importe quelle machine. Le châssis du clavier est en aluminium et en plastique. Dernier détail, le prix : le clavier serait vendu en Inde entre 90 et 110 euros environ. En France, il serait proposé beaucoup plus cher, évidemment. Espérons qu’il ne sera pas trop cher non plus.

Source : Mysmartprice