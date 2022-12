OnePlus va lancer son premier clavier mécanique « entièrement personnalisable »

Après les smartphones, les écouteurs, les télévisions ou encore les montres connectées, OnePlus va désormais se lancer dans un tout autre domaine, puisque le fabricant chinois a officiellement annoncé qu’il allait s’attaquer au marché des claviers mécaniques.

Bien que mieux connu en tant que fabricant de smartphones, OnePlus n'a pas eu peur d'explorer d'autres domaines d'intérêt, dont notamment les écouteurs, les smartwatches et même les téléviseurs en Inde. Désormais, le fabricant chinois voit encore plus loin.

OnePlus a annoncé qu'il s'associait avec le célèbre fabricant de claviers mécaniques Keychron pour un nouveau produit. Ce nouveau projet serait un clavier « entièrement personnalisable » qui exploiterait les technologies de Keychron. C'est tout ce que la société a révélé à ce stade, si ce n'est que de plus amples détails seront révélés au début de l'année 2023.

Que peut-on attendre du premier clavier mécanique de OnePlus ?

Cette nouvelle annonce n’est pas totalement une surprise, puisque OnePlus a récemment annoncé son intention de commercialiser son premier moniteur. On peut donc imaginer que le fabricant chinois a l’intention de se faire une place sur le marché des PC, et peut-être plus tard lancer son propre ordinateur de bureau ou même un ordinateur portable.

Un message sur ses forums communautaires suggère que le premier clavier de la société sera doté de matériaux durables avec une finition soft-touch et offrira d’importantes options de personnalisation, comme divers commutateurs et keycaps.

Il reste à savoir ce que le fabricant chinois entend par « entièrement personnalisable ». On espère que les clients pourront par exemple choisir quels types de switch ils veulent utiliser pour le clavier. Il serait également intéressant de pouvoir choisir le type de câble que l’on veut utiliser pour le clavier, voire de pouvoir l’utiliser sans fil.

On s’attend surtout à ce que le clavier soit équipé de LEDs RGB, qu’il serait peut-être possible de personnaliser selon ses goûts grâce à son smartphone OnePlus. Comme OnePlus ne prévoit pas de sortir de souris avec son clavier, on peut même se demander si celui-ci pourrait être doté d’un pavé tactile intégré. Il reste également à déterminer s’il ciblera les joueurs PC, comme c’est souvent le cas avec les claviers mécaniques, ou si ce sera plutôt les joueurs mobiles qui seront ciblés.