OnePlus 8 vs OnePlus 7T : quel est le meilleur flagship killer ?

Comme en 2019 , OnePlus commence l’année en présentant deux smartphones : le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Ils remplacent donc le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro. Le premier est évidemment le moins bien équipé, mais se veut conserver un excellent rapport qualité-prix. Cependant, en six mois, les changements justifient-ils l’achat d’un nouveau modèle ? Réponse dans ce duel entre le OnePlus 8 et son prédécesseur, le OnePlus 7T.

Cela se confirme donc : la stratégie de OnePlus en 2019 est reconduite en 2020. En cette première partie d’année, OnePlus présente un premier duo de smartphones premium, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Comme en 2019, la version Pro est la mieux dotée. Mais les fans de la première heure se retrouveront certainement un peu plus dans la version « classique » du OnePlus 8. Ce fut le cas l’année dernière avec le OnePlus 7, lequel était un peu décevant, et avec le OnePlus 7T, qui rattrapait ce mauvais pas.

Le OnePlus 7T était en effet affublée d’une fiche technique moins en retrait par rapport à celle du OnePlus 7T Pro. Ainsi, le OnePlus 7T était une meilleure affaire que le OnePlus 7, malgré une petite augmentation de prix, puisque la marque supprimait alors la configuration la plus économique avec 6 Go de RAM. Soit un prix de vente fixée à 599 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (soit 40 euros de plus que le OnePlus 7). Mais cette inflation se justifiait largement. Qu’en est-il du OnePlus 8, son successeur ? Offre-t-il un bon rapport qualité-prix ? Est-il simplement meilleur ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce face à face.

Fiches techniques

OnePlus 8 OnePlus 7T Dimensions 160,2 x 72,9 x 8 mm 160,9 x 74,4 x 8,1 mm Poids 180 grammes 190 grammes Ecran 6.55 ”2400x1080 FHD +

Fluid AMOLED

90Hz Display

HDR10+

Corning Gorilla 6 6.55 ”2400x1080 FHD +

Fluid AMOLED

90Hz Display

HDR10+

Corning Gorilla 5 Chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) Qualcomm Snapdragon 855+ (7nm) OS Android 10 + Oxygen OS 10 Android 10 + Oxygen OS 10 RAM 8GB / 12GB LPDDR5 8GB LPDDR5 Stockage 128GB / 256GB UFS 3.0 128GB UFS 3.0 microSD Non Non Capteur principal 48 MP f/1.7 PDAF

16 MP f/2.2 grand-angle AF

2 MP f/2.4 macro 48 MP f/1.6 PDAF

16 MP f/2.2 grand-angle AF

12 MP f/2.2 téléphoto zoom 2x PDAF Capteur secondaire 16 MP f/2.0 16 MP f/2.0 Batterie 4300 mAh

Charge rapide 30 watts (Warp Charge 30T) 3800 mAh

Charge rapide 30 watts (Warp Charge 30T) 5G Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non Non

Design

Le OnePlus 8 adopte un design moins tranché que le OnePlus 7T, tout en étant également plus moderne. La coque est toujours réalisée à partir de verre minéral (Gorilla 5 de Corning) pour l’arrière et d’aluminium pour les tranches. Comme le OnePlus 7T, le OnePlus 8 arbore un dos incurvé sur les côtés. Le OnePlus 8 est légèrement plus léger que le OnePlus 7T. 10 grammes les séparent.

À l’avant, le OnePlus 8 est plus moderne et singe certains codes du haut de gamme. D’abord, l’écran est lui aussi incurvé sur les tranches latérales, ce qui n’était pas le cas pour le OnePlus 7T (mais pour le OnePlus 7T Pro). Ensuite, l’encoche du OnePlus 7T est abandonnée pour un poinçon situé dans le coin supérieur gauche. L’adoption du poinçon est logique puisqu’il rejoint celui des autres marques du groupe BBK : Oppo, Realme et même Vivo. Le OnePlus 7 restera donc le seul modèle « premium » de la marque à intégrer un tiroir motorisé pour la webcam.

À l’arrière, le OnePlus 8 abandonne le bloc photo circulaire du OnePlus 7T où les capteurs sont placés horizontalement. Ils sont ici placés verticalement dans un bloc rectiligne, toujours positionné au milieu du dos. Le flash est situé juste en dessous, dans le prolongement. Ce choix est similaire à celui pris par la marque pour le OnePlus 7, le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro.

Côté audio, le OnePlus 8 hérite des choix pris depuis le OnePlus 6T : pas de port jack 3,5 mm pour brancher un casque (il faut se contenter du port USB type-C) et double haut-parleur (un premier installé dans la tranche inférieure et un second caché dans l’écouteur téléphonique).

Écran

L’écran du OnePlus 8 est strictement identique à celui du OnePlus 7T, hormis la position de la webcam et le remplacement de l’encoche par un poinçon. La taille est strictement la même : 6,55 pouces. De même pour le ratio 20/9e. La technologie de rétro-éclairage est identique : Fluid AMOLED.

Comme précédemment, la définition QHD+ est réservée aux versions Pro. Le OnePlus 8 se contente donc du Full HD+, comme son prédécesseur. Cela sous-entend que la résolution de l’écran reste à 402 pixels par pouce. Le OnePlus 8 est toujours compatible HDR10+. Le taux de rafraichissement de la dalle est de 90 Hz, le taux à 120 Hz étant réservé, ici aussi, à la version Pro. Le OnePlus 8 profite d’une luminosité maximale de 1100 nits. Et un mode permet de réduire de 40% l’émission de lumière bleue.

Le verre minéral qui protège l’écran est du Gorilla 6 de Corning. Pour l’écran, et pour l’écran seulement, OnePlus adopte donc la version la plus récente du verre renforcé du fabricant américain. Sous l’écran se cache, comme pour le OnePlus 7T un lecteur optique d’empreinte digitale.

Performances et mémoire

Le OnePlus 8 profite d’un nouveau chipset. Le Snapdragon 855+ du OnePlus 7T est remplacé par le Snapdragon 865. Ce n’est pas une plate-forme plus rapide, puisque les coeurs les plus puissants fonctionnent à un régime légèrement moins élevé. Mais l’ensemble offre des performances bien plus élevées. Évidemment, cela sous-entend aussi que le chipset est un peu plus gourmand.

Le Snapdragon 865 est composé de huit coeurs, dont le plus puissant est un Kryo 585 Premium cadencé à 2,84 GHz. Trois autres coeurs sont des Kryo 585 Gold cadencés à 2,43 GHz. Et les quatre derniers, dédiés aux tâches quotidiennes, sont des Kryo 585 Silver cadencés à 1,8 GHz. Ils sont tous dérivés des architectures Cortex-A d’ARM. Le GPU est un Adreno 650, lui aussi plus puissant que l’Adreno 640 du Snapdragon 855+.

L’une des nouveautés du Snapdragon 865 en comparaison du Snapdragon 855+ est l’intégration dans le chipset d’un modem compatible 5G. Auparavant, cette connectivité impliquait l’usage d’un modem externe (Snapdragon X50 ou Snapdragon X55). Ce n’est plus le cas. Le OnePlus 8 est donc compatible 5G, une technologie qui ne sera donc pas réservée à la version Pro. Notez aussi parmi les nouveautés, la connectivité WiFi 6. C’est une bonne nouvelle… si votre Box est aussi compatible WiFi 6.

Le OnePlus 8 se décline en deux versions. La première dispose de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage (soit la même configuration que la seule version du OnePlus 7T disponible en France), toujours sans extension possible. La seconde profite de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage, soit une configuration légèrement supérieure à celle du OnePlus 7T Pro (8+256 Go). La mémoire flash est au format UFS 3.0, comme pour le OnePlus 7T.

Batterie et autonomie

Comme pour le OnePlus 7T, le OnePlus 8 profite d’une batterie à la capacité renforcée. Elle atteint 4300 mAh, soit 500 mAh de plus. L’amélioration apportée à la capacité de cette batterie est même supérieure à l’augmentation offerte au OnePlus 7T qui bénéficiait de 100 mAh de plus que le OnePlus 7.

OnePlus n’annonce pas une mesure indicative pour l’autonomie. Cependant, selon nos estimations publiées dans notre test, elle est bien meilleure que celle du OnePlus 7T, grâce à plusieurs optimisations logicielles et malgré la présence d’un chipset plutôt gourmand. Elle atteindrait 2 jours, contre un peu plus d’une journée avec le OnePlus 7T, et ce même en activant en permanence le rafraichissement de l’écran en 90 Hz.

La technologie de charge rapide reste en revanche la même : Warp Charge 30T. Comprenez que la puissance maximale acceptée par le OnePlus 8 est de 30 watts. Selon les informations fournies par la marque, le OnePlus 8 se recharge à moitié en 23 minutes. Puisque la batterie du OnePlus 7T est moins volumineuse et que la charge rapide est identique, le OnePlus 7T se recharge plus vite : 70 % de la batterie rechargée en 30 minutes. Enfin, notez que le OnePlus 8, comme le OnePlus 7T, n’adopte pas de charge sans fil.

Expérience photographique

Côté photo, c’est la « petite déception ». Comme son prédécesseur, le OnePlus 8 dispose d’un triple capteur photo. Cependant, deux d’entre eux sont identiques à leurs homologues dans le OnePlus 7T. Et le dernier est un vrai retour en arrière. Le plus surprenant est l’abandon du zoom optique, alors que cette fonction se généralise dans les smartphones premium.

En détail, le OnePlus 8 reprend le capteur photo principal du OnePlus 7T. Il s’agit d’un IMX586 de Sony, un capteur 48 mégapixels. Il est associé à un autofocus à détection de phase et à un objectif ouvrant à f/1.75. Soit une ouverture légèrement plus faible que celle du OnePlus 7T.

Le deuxième capteur photo du OnePlus 8 est également repris du OnePlus 7T. Il s’agit d’un capteur 16 mégapixels avec objectif ultra-grand-angle (angle de vue de 116°) ouvrant à f/2.2. Il est accompagné d’un autofocus standard.

Le dernier capteur est un modèle 2 mégapixels dédié à la photographie de proximité (aussi appelée macro, avec une distance focale très courte). Il est doté d’un objectif dont l’ouverture atteint f/2.4. À l’occasion, ce capteur doit également calculer les profondeurs pour les portraits. Il remplace le capteur 12 mégapixels du OnePlus 7T, lequel était placé derrière un téléobjectif ouvrant à f/2.2 et offrant un zoom optique 2x.

À l’avant, même si le capteur selfie a changé de place, il est techniquement très proche. Il s’agit toujours d’un capteur 16 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/2.4.

Interface et applications

Le OnePlus 8, comme nombre de ses prédécesseurs, s’appuie sur une version customisée d’Android, appelée OxygenOS. Il s’agit de l’une des ROM les mieux optimisées du marché, offrant de vrais gains de fluidité et de performance. La version préinstallée d’Oxygen OS sur le OnePlus 8 est numérotée 10.5.1. Elle est basée sur Android 10, bien évidemment.

La version d’OxygenOS du OnePlus 7T est très proche. Lancé sous OxygenOS 10, celui-ci est aujourd’hui l’un des premiers à bénéficier des mises à jour de la ROM customisée. Il n’y a aucune différence notable entre les deux smartphones. Notez cependant que le support technique s’arrêtera certainement avant pour le OnePlus 7T. Rappelons toutefois que OnePlus entretient relativement longtemps ses smartphones (les OnePlus 5 et OnePlus 5T continuent d’obtenir des mises à jour, par exemple).

Prix

Profitant d’une tendance à la hausse en téléphonie mobile, les prix du OnePlus 8 sont évidemment plus élevés que celui du OnePlus 7T. Ce dernier ne se décline qu’en une seule version (8+128 Go). Elle était proposée à 599 euros à son lancement.

Avec cette même configuration (8 Go de RAM et 128 Go de stockage), le prix du OnePlus 8 est de 699 euros. Soit une inflation de 100 euros. Ou de 17 % du prix. C’est une très forte hausse. Elle est 2,5 fois plus forte que celle entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7T.

Il existe également une configuration plus élevée encore. Elle est dotée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Pour vous offrir cette version, vous devrez débourser 799 euros. Soit 50 euros de plus que le OnePlus 7T Pro et 60 euros de moins que le OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

Ces prix sont les plus élevés jamais proposés pour une version « non Pro » d’un OnePlus. Ce sera, à notre avis, son principal frein par rapport au OnePlus 7T qui reste aujourd’hui un excellent smartphone. Et qui a même quelques atouts dans sa manche par rapport à son successeur.

Conclusion

Si le OnePlus 7T avait réussi à recoller avec le concept originel de flagship killer, grâce à une fiche technique largement corrigée et un prix dont la hausse restait maîtrisée, le OnePlus 8 déçoit un peu quand il est comparé à son prédécesseur. D’autant plus que le OnePlus 7T a vu son prix baisser ces derniers jours. Deux raisons à cela.

D’une part, il reprend de nombreux points techniques de son prédécesseur, comme l’écran (taille, rétroéclairage, définition), les matériaux de la coque, le capteur selfie, deux des capteurs photo à l’arrière, la même technologie de charge rapide. Il élude également quelques technologies attendues, comme la charge sans fil, réservée aux versions Pro. Et il abandonne le zoom optique qui, même s’il n’offrait pas un grand rapport, avait au moins l’avantage d’être présent. Il est remplacé par un capteur à la définition très basse.

D’autre part, le prix progresse de 17 % en six mois. Et cela ne semble être justifié que par la hausse de la capacité de la batterie et le remplacement du chipset, un Snapdragon 865. Il est vrai que ce dernier ajout est considérable. Il est non seulement plus puissant, mais il est aussi compatible 5G. Cela servira (normalement) dès cette année, même en France. Mais la 5G n’est pas encore un argument assez fort pour justifier un tarif de moins en moins abordable.

