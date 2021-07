OnePlus 7 et 7 Pro : la mise à jour règle les problèmes de surchauffe et booste l’autonomie

La mise à jour la plus récente de la série OnePlus 7, OxygenOS 11.0.2.1, se concentre principalement sur l’amélioration des performances du système et devrait apporter des corrections en matière de consommation d’énergie et de surchauffe.

Comme le fait chaque constructeur, OnePlus livre régulièrement des mises à jour destinées à ses smartphones. Et même si certains datent d'un ou deux ans, le fabricant continue à leur offrir des updates, qui se concentrent tantôt sur Android en lui-même, tantôt sur la surcouche OxygenOS. Voire des deux à la fois.

Il y a quelques semaines, les OnePlus Nord recevaient par exemple la MAJ 11.1.4.4 d’OxygenOS qui apportait notamment des améliorations au niveau de la batterie. C’est aujourd’hui au tour des OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro de bénéficier d’une nouvelle mise à jour, censée réduire la consommation d'énergie et corriger certains crashs gênants.

La mise à jour des OnePlus 7 améliore la gestion de l'énergie et de la chaleur

OxygenOS 11.0.2.1 est donc en cours de déploiement sur les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7, deux appareils sortis en 2019. Cette mise à jour se concentre sur l'amélioration des performances du système, plutôt que sur l'introduction de nouvelles fonctionnalités. À cette fin, des correctifs pour la consommation d'énergie, la surchauffe, la stabilité de l'appareil photo et les problèmes de crash de l’application ont été développés. Voici en détail la liste des améliorations apportées par update :

Système

– consommation d'énergie réduite

– gestion améliorée du contrôle de la surchauffe

– correction du problème concernant l'impossibilité de lire des vidéos en haute définition sur certaines plateformes vidéo

– mise à niveau du correctif de sécurité Android vers 2021.06

– correction du problème de plantage de l'application

– correction du problème de plantage de l'application Caméra

– correction du problème de flou de l'appareil photo lors de la prise de vue en plein écran

– amélioration de la stabilité

– optimisation de l'affichage de l'interface utilisateur du clavier

Notez au passage que la mise à jour inclut également le patch de sécurité Android de juin 2021. Comme toujours, OnePlus déploie cette mise à jour par étapes, donc OxygenOS 11.0.2.1 ne sera disponible que pour un nombre limité d'utilisateurs aujourd'hui. Un déploiement plus large démarrera dans quelques jours, une fois que le constructeur se sera assuré qu'il n'y a pas de bugs critiques.