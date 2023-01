OnePlus 11 : l’intégralité des caractéristiques techniques confirmées juste avant le lancement

Le OnePlus 11 arrive d’ici seulement quelques jours en Chine, et on sait déjà tout de ses caractéristiques techniques. Le smartphone a été pris en main sur avant sa présentation.

OnePlus n’aurait pas pu rêver pire pour le lancement de son nouveau smartphone haut de gamme. Le OnePlus 11 a déjà été pris en main juste avant la présentation officielle, ce qui a permis à des internautes de dévoiler l’intégralité des caractéristiques techniques de l’appareil. Cette nouvelle fuite vient compléter celle d’Evan Blass, qui avait lui aussi levé le voile sur une partie de la fiche technique.

Ceux-ci sont parvenus à s’introduire dans le logiciel du smartphone pour accéder à toute la fiche technique, ainsi que d’autres éléments intéressants comme le contenu de la boîte ou encore les matériaux utilisés.

Quelle fiche technique pour le OnePlus 11 ?

Sans surprise, le OnePlus 11 est propulsé par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Ce dernier est accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5x, comme le OnePlus 10T, ainsi que de 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 4.0. Il mesure 163.1 x 74.1 mm x 8.53 mm pour 205 grammes.

Au niveau de l’écran, on retrouve malheureusement exactement la même dalle que sur le OnePlus 10 Pro. Il s’agit d’un écran de 6,7 pouces AMOLED E4 QHD+ (3216 x 1440 pixels) LTPO 3.0 avec une luminosité de pointe de 1300 nits, bien loin des 1900 nits du Xiaomi 13.

Côté photo, on retrouve trois caméras, dont une principale Sony IMX890 de 50 MP d’une taille de 1/1.56 pouce. Il est accompagné par un capteur ultra grand-angle Sony IMX581 de 48 MP de 1/2 pouces, ainsi que d’un téléobjectif Sony IMX709 de 32 MP offrant un simple zoom optique 2X. la partie selfie est assurée par une caméra de 16 MP. La configuration photo est donc loin d’être à la hauteur de la concurrence sur le haut de gamme. Cependant, OnePlus pourra toujours compter sur son partenariat avec Hasselblad pour profiter du savoir-faire de l’entreprise.

On apprend également que le OnePlus 11 sera alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 100 W (chargeur inclus dans la boîte) ainsi que la recharge rapide sans fil 50 W. Le smartphone est protégé par du verre Gorilla Glass Victus à l’avant, et 5 à l’arrière. On retrouvera également des haut-parleurs stéréo et un port USB 2.0.