Le Galaxy S25 Edge sera vraiment très léger, mais est-ce une si bonne nouvelle ?

Le Galaxy S25 Edge sera plus fin, mais aussi plus léger que le Galaxy S25, tout en étant plus grand. Le prix à payer pour ce design risque par contre d'être difficile à accepter, avec une probable perte d'autonomie à la clé.

Samsung anticipe la sortie d'un iPhone 17 Air en septembre prochain et va lancer un Galaxy S25 Edge offrant une proposition similaire : un design inédit misant tout sur la finesse et la légèreté. Un tel appareil se veut particulièrement confortable à prendre en main et à transporter. Il pourrait séduire une tranche d'utilisateurs qui ont un besoin d'un smartphone très maniable, mais sans faire trop de sacrifices sur la taille de l'écran.

D'après le leaker Ice Universe, au fait des caractéristiques techniques des futurs produits de Samsung grâce à ses sources au sein des chaines de production chinoises, le Galaxy S25 Edge sera plus léger que le Galaxy S25. Il pèsera donc moins que 162 g. Cela peut sembler constituer un petit exploit de conception étant donné que le Galaxy S25 Edge est attendu avec un écran d'une diagonale d'environ 6,66 pouces, contre 6,2 pouces pour le Galaxy S25.

Un smartphone plus fin et léger vaut-il une perte d'autonomie ?

Le Galaxy S25 Edge sera aussi plus fin que les 6,2 mm du Galaxy S25, une donnée importante alors que les constructeurs se sont lancés dans une guerre contre les mobiles épais, mais qui implique un compromis à ne pas négliger. Si le Galaxy S25 Edge parvient à être à la fois plus fin et plus léger que le Galaxy S25 tout en étant plus grand, c'est qu'il est fort probable que Samsung réalise des sacrifices sur la capacité de la batterie.

Selon certains bruits de couloir, le smartphone pourrait être équipé d'un accumulateur de seulement 3 900 mAh. C'est moins que celui du Galaxy S25, qui adopte pourtant un format plus compact. À titre de comparaison, le Galaxy S25+, qui devrait faire à peu près la même taille, dispose quant à lui d'une batterie de 4 900 mAh. On peut donc craindre une autonomie décevante pour cet appareil, à moins que Samsung parvienne à l'optimiser efficacement.

Il est loin d'être acquis que de nombreux utilisateurs soient prêts à échanger de l'autonomie pour quelques grammes et quelques millimètres d'épaisseur de perdus, il sera intéressant d'analyser la réception du public à sa sortie, qui serait prévue pour le deuxième trimestre 2025.