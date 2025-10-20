On ne l’avait pas dans notre bingo 2025 : Napster fait son grand retour, mais sous la forme d’un appareil IA

Vous rappelez-vous de Napster ? Le service s'éloigne de la musique pour embrasser l'IA avec un appareil étonnant dont les promesses paraissent trop belles pour être vraies.

Nous vivons décidément une époque surprenante. Vous n'avez probablement pas entendu parler de Napster depuis de longues années. Les plus jeunes d'entre nous ne savent peut-être même pas de quoi il s'agit. Pour rappel, Napster était à l'origine un service de partage de fichiers en peer-to-peer, spécialisé dans les formats audio, et plus particulièrement le MP3. De nombreux utilisateurs accédaient à la musique par son biais.

Peu à peu tombé dans l'oubli, Napster était surprenamment racheté en début d'année 2025 par Infinite Reality pour 207 millions de dollars US. L'idée était de transformer la plateforme en genre de métavers musical. Mais c'est vers une autre tendance tech du moment que se dirige désormais la marque : l'IA.

Napster revient là où on ne l'attendait pas

Vient en effet d'être annoncé Napster View, un appareil doté de capacités “holographiques 3D” qu'on fixe à son écran, comme vous pouvez le voir dans l'illustration en tête d'article. Il est compatible avec certains modèles de Mac et de MacBook et coûte 99 dollars US. Napster View permet aux utilisateurs de discuter en vidéo avec des agents IA ou ce que la société appelle des “jumeaux numériques”. On peut aussi obtenir l'expertise d'agents IA spécialisés dans plusieurs domaines (finance, code, sport…) pour des besoins bien spécifiques, mais il faut encore payer pour les débloquer.

Une fois jumelé à son appareil, Napster View peut analyser notre environnement et nous aider, par exemple, à choisir notre tenue, explique Business Insider, qui a pu assister à une démonstration du produit. Il est aussi possible de partager son écran pour que l'assistant prenne en compte ce qui y est affiché, comme peuvent déjà le faire Copilot sur Windows et Gemini sur Android.

Le concept de “jumeau numérique” est largement mis en avant par Napster, qui assure que celui-ci peut nous remplacer pour de nombreuses tâches, et peut même participer à des réunions à notre place. On demande à voir. L'autre argument fort est de mettre à disposition de n'importe une équipe d'experts grâce à l'IA.