Amazon lance une marketplace et un hackathon à 100 000 $ pour imaginer les agents IA de demain

Les agents IA sont une technologie en plein essor. Pour encourager l’innovation dans ce domaine, AWS et SuperOps s’associent et lancent leur marketplace d’agents IA à destination des entreprises. Surtout, ils doublent cette initiative d’un challenge avec 100 000 $ cumulés à la clé.

Les agents IA incarnent la nouvelle technologie à la mode et elle séduit de plus en plus de monde, à commencer par les entreprises, motivées par la promesse d’un important gain de productivité. Ce n’est pas Microsoft qui vous dira le contraire, la firme de Redmond estimant que le futur de Windows 11 sera « agentique ».

Et s’il y en a qui ont compris cet intérêt des sociétés pour les agents IA, ce sont bien l'éditeur de logiciels SuperOps et Amazon Web Services (AWS). Ils se sont associés pour créer une marketplace d’agents IA pour les entreprises informatiques et les fournisseurs de services gérés (MSP). Le lancement de cette plateforme dans sa version bêta aura lieu le mois prochain et sera accompagné d’un challenge permettant aux gagnants de remporter 100 000 $ cumulés.

AWS et SuperOps lancent leur marketplace d’agents IA et leur hackathon avec 100 000 $ cumulés à la clé

Un agent IA, c’est un système logiciel capable d’accomplir des tâches complexes de manière autonome, telles que la prise de décision, la planification ou encore l’exécution d’actions en plusieurs étapes. Si la motivation des entreprises à les intégrer rapidement repose sur la promesse d’un important gain de productivité, la mise en œuvre de cette technologie reste parfois floue, selon nos confrères de ZDNET.

C’est pourquoi, SuperOps et AWS – qui a sorti le mois dernier sa propre marketplace similaire – ont doublé le lancement de leur Marketplace commune d’un concours pour les développeurs : le « SuperHack Hackathon ». L’objectif ? « Créer des agents autonomes pour des cas d'utilisation informatique concrets ». À la clé, 100 000 $ pour les développeurs des agents gagnants – qui seront présentés sur la plateforme. Il n’est pas précisé le nombre de vainqueurs possible, ni comment la somme sera répartie. Pour participer, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 10 septembre, le défi commencera le 22 septembre.

Arvind Parthiban, cofondateur et PDG de SuperOps a déclaré : « Ce lancement marque un tournant majeur pour le secteur informatique. » Avec ce partenariat, les équipes ayant besoin d’agents IA fonctionnels et répondant à leurs besoins spécifiques en bénéficieront sans délai. SuperOps et AWS lancent aussi un hub virtuel ensemble destiné aux responsables MSP et informatiques. Ces derniers pourront y échanger leurs idées et se sensibiliser aux bonnes pratiques liées à l’utilisation de ces solutions d’agents intelligents, et notamment la mise en place de politiques de surveillance.