On connait le prix de la nouvelle box Google TV, elle est bien plus chère que le Chromecast

Il y a quelques jours, nous apprenions l'existence d'un nouveau produit Google devant compléter l'écosystème TV du fabricant. Il s'agit d'une box, comme la Nvidia Shield, une première pour la firme de Mountain View. Jusqu'ici, cette dernière s'était contentée de commercialiser avec ses Chromecast des dongles TV, bien plus compacts et faciles à brancher sur un port HDMI du téléviseur.

Avant son officialisation, Dealabs nous en dit plus sur cet appareil, et plus précisément sur sa disponibilité en France. Selon le site, le produit sera baptisé Google TV Streamer 4K. Dealabs se demande si l'ajout de la mention 4K signifie qu'une version Full HD 1080p pourrait voir le jour, mais cela nous semble peu probable. L'intérêt de s'encombrer d'une box pour ne pas bénéficier de la 4K paraît limité. L'un des avantages de ce format plus imposant qu'une simple clé HDMI est justement de proposer de meilleures performances.

Le Google TV Streamer 4K serait vendu au prix de 119,99 euros en France et dans les pays européens où il sera disponible. C'est bien plus cher que le Chromecast 4K avec Google TV, disponible à 69,99 euros sur le Google Store. Mais l'appareil reste moins cher qu'une Shield TV, affichée à 159,99 euros sur le site de Nvidia. La Shield TV Pro, référence du marché malgré ses déjà quelques années d'existence, est quant à elle vendue à 219,99 euros.

La box TV sera disponible dans un unique coloris Porcelaine au lancement. Google devrait très rapidement prendre la parole et annoncer officiellement le lancement de ce nouvel appareil. Dealabs évoque une communication aux alentours du 6 août 2024, le 13 août au plus tard. Il faudra toutefois attendre un peu avant de pouvoir mettre la main sur ce Google TV Streamer 4K, dont la sortie aurait lieu aux alentours du 24 septembre 2024.

On en sait pour l'instant peu sur les caractéristiques de la box. Elle disposerait d'un port Ethernet et d'au moins une prise USB, ainsi qu'un support du protocole radio Thread. Le Wi-Fi serait a priori limité aux bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz, excluant les standards les plus récents (Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7).

