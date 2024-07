L’avenir de la clé Google TV se dévoile, et il y a deux bonnes nouvelles

Google pourrait bien se préparer à dévoiler un tout nouvel appareil Google TV. Après le design de l’appareil, de nouveaux détails font surface et laissent entrevoir des fonctionnalités intéressantes pour cet appareil à venir.

La semaine dernière, un mystérieux appareil qui pourrait être le Google TV Streamer, a fait son apparition à la FCC. Ce dernier n’était cependant pas apparu sous le compte habituel de Google. Au lieu de cela, il est apparu sous le dépôt de Quanta Computer, une société connue pour la fabrication des Pixelbook, Pixel Slate et Pixelbook Go de Google. Il répond au nom de modèle GRS6B, qui s'aligne sur la convention de dénomination de Google.

9to5Google avait alors dévoilé le design de ce qui ressemble à une petite box, mais on en sait désormais un peu plus sur sa fiche technique. Selon le dossier de la FCC, cet “appareil sans fil” a été testé avec une connexion HDMI à un téléviseur, ainsi qu'avec des câbles Ethernet et USB. Cela suggère que le Google TV Streamer pourrait être équipé de ports USB-C et Ethernet, une mise à niveau significative par rapport à ses prédécesseurs.

La clé Google TV utilisera bien un port Ethernet

L'inclusion potentielle d'un port Ethernet est une excellente nouvelle, mais ce n’est pas vraiment une nouveauté. Le Chromecast Ultra possédait déjà un port Ethernet, avant qu’il ne soit remplacé par le Chromecast avec Google TV. Ce port Ethernet pourrait fournir aux utilisateurs une connexion internet plus stable, cruciale pour un streaming 4K sans mémoire tampon. Quant au port USB, il permet d'étendre la capacité de stockage ou de connecter des périphériques.

Sur le front du sans fil, l'appareil ne devrait pas nous décevoir. Il est équipé du Bluetooth, du Wi-Fi bibande (2,4 GHz et 5 GHz) et, chose intrigante, d'une radio Thread. Ce dernier ajout pourrait changer la donne pour les adeptes de la maison intelligente, en permettant une communication directe avec les appareils compatibles. Vous pourriez par exemple commander vos appareils intelligent avec des commandes vocales, avec Google Assistant ou Gemini.

Si certains déplorent l'absence d'UWB pour la fonctionnalité Tap to Cast, l'ensemble semble prometteur. Si ces spécifications se révèlent exactes, Google semble tirer parti de la forme « boîtier » pour offrir une expérience plus riche en fonctionnalités que le Chromecast de type « dongle ».

Les spéculations vont bon train en ce qui concerne les composants internes de l'appareil. Certains espèrent une mise à niveau de la puce Amlogic S905X4, une amélioration par rapport à la puce X3 du Chromecast 4K. L'augmentation de l'espace de stockage et de la mémoire vive figure également sur de nombreuses listes de souhaits, car c’est souvent une des critiques principales des dongles actuels.

