Offre Black Friday de choc à saisir sur la Game & Watch Super Mario Bros

Offrez-vous la console portable rétro Game & Watch Super Mario Bros System à petit prix pour le Black Friday ! Amazon et Cdiscount permettent de l'avoir au meilleur prix du moment, à 29,99 € au lieu de 49,99 €. Une affaire en or à ne pas laisser passer.

Ne perdez pas trop de temps pour profiter de ce bon plan Black Friday sur Amazon et Cdiscount qui permet de s'équiper de la console portable rétro Game & Watch Super Mario Bros à prix cassé. S'il faut habituellement débourser 49,99 € pour l'acheter, il est possible durant la Black Week de l'avoir pour 20 euros moins chère, à très exactement 29,99 €. Une affaire à ne pas laisser passer, et une idée de cadeau de Noël originale, à petit prix.

Pour rappel, la Game & Watch Super Mario Bros a été présentée au cours du mois de septembre de l'année dernière à l'occasion du 35ème anniversaire de Mario. Parmi les jeux inclus dans la console, on retrouve bien sûr Super Mario Bros, jouable en mode alterné comme c'était le cas à l'époque. Ensuite, il y a aussi le jeu Super Mario Bros 2 (appelé également chez nous Super Mario Bros :The Lost Levels) et enfin, Game & Watch : Ball, un jeu mettant en scène Mario jonglant avec des balles.