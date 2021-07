Oculus Quest 2 : Facebook rappelle 4 millions d’unités à cause de problèmes d’irritation cutanée

Facebook a annoncé qu'il interrompait temporairement les ventes de l'Oculus Quest 2. Cette décision fait suite à plusieurs cas de réactions cutanées à cause de la protection frontale en mousse du casque.

Facebook a interrompu la vente de l'Oculus Quest 2 dans le monde entier, le temps de mettre à niveau le stockage du casque. En effet, à partir du 24 août, tous les casques de réalité virtuelle Quest 2 seront livrés avec un minimum de 128 Go de stockage au lieu de 64 Go, et cela pour le même prix de 349 euros. Vous pourrez donc bientôt pouvoir stocker encore plus de jeux. Pour rappel, il est désormais possible de jouer sans fil à ses jeux PC sur l’Oculus Quest 2.

Cependant, cet arrêt des ventes est surtout dû à de nombreuses plaintes qui signalaient des irritations cutanées à cause des protections faciales en mousse, qui sont fournies avec chaque casque Quest 2. Facebook a collaboré avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) et Santé Canada pour lancer un rappel volontaire des protections faciales en mousse de son casque Quest 2, et a annoncé qu’elles seraient replacées le mois prochain par des protections en silicone. Au total, ce serait pas moins de 4 millions d'utilisateurs qui seraient concernés.

Vous pouvez demander une protection en silicone gratuitement

Selon, Andrew Bosworth, responsable des Reality Labs de Facebook, la société a procédé à un examen de son processus de fabrication et n'a trouvé aucun contaminant inattendu ou dangereux dans la protection en mousse. Néanmoins, dans le but de créer « des expériences sûres et incroyables pour tous », la société tient à la remplacer par une protection en silicone.

Par conséquent, que vous ayez eu des problèmes avec l'insert ou non, vous pourrez normalement demander à Facebook de vous envoyer gratuitement la protection en silicone. Il faudra pour cela vous rendre dans la section “Mes appareils” votre profil sur le site d’Oculus et cliquer sur le bouton dédié qui devrait s’y trouver. Vous aurez besoin de votre identifiant de compte, du numéro de série du casque et de fournir votre adresse. Tous les modèles vendus à partir du 24 août prochain seront donc expédiés avec la nouvelle protection en silicone.

Source : Ars Technica