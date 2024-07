NVIDIA surpasse les attentes avec la RTX 5090 et pourrait nous présenter la carte graphique la plus rapide jamais conçue

NVIDIA pourrait bien révolutionner le marché des GPU avec sa nouvelle GeForce RTX 5090. Cette carte graphique, dotée d'une fréquence de base proche de 2,9 GHz, promet un bond technologique de taille par rapport à la RTX 4090.

Le monde des cartes graphiques est en constante évolution, avec des avancées technologiques qui repoussent sans cesse les limites des performances. La série RTX 50 de NVIDIA, basée sur l'architecture Blackwell, succède à la génération Ada Lovelace. Ces cartes sont attendues pour 2025, avec une possible sortie anticipée de la RTX 5080 dès fin 2024.

Cette série promet des améliorations importantes en matière de puissance et d'efficacité énergétique. NVIDIA teste déjà des systèmes de refroidissement capables de gérer des puissances allant jusqu'à 600 W, ce qui indique des performances potentielles impressionnantes.

En mode boost, il serait facile pour la RTX 5090 de dépasser la barre des 3 GHz

La NVIDIA GeForce RTX 5090 est au centre de nombreuses spéculations. Selon des rumeurs récentes, cette carte graphique de nouvelle génération pourrait être la plus rapide jamais produite, avec une fréquence de base avoisinant les 2,9 GHz. Comparée à la RTX 4090, dont la fréquence de base est de 2 235 MHz, cela représenterait une amélioration de 30%.

Si ces chiffres se confirment, cette nouvelle carte graphique pourrait dépasser facilement la barre des 3 GHz en mode boost. Pour référence, la RTX 4090, bien qu'ayant une fréquence boost de 2 520 MHz, atteint souvent 2,8 à 2,9 GHz en conditions optimales. La nouvelle venue pourrait donc offrir des performances encore plus impressionnantes, et propulser les capacités graphiques à un niveau encore jamais vu. De plus, la RTX 5090 pourrait être plus compacte, avec une version Founder's Edition prévue pour occuper seulement deux slots, contre trois pour la RTX 4090, ce qui faciliterait son intégration dans les tours PC.

Les spécifications techniques de la RTX 5090 incluent le GPU Blackwell GB202, une interface de bus de 448 bits et 28 Go de mémoire GDDR7. Cette configuration promet une puissance de traitement considérable, adaptée aux jeux les plus exigeants et aux applications professionnelles. NVIDIA prévoit de lancer la RTX 5090 vers la fin de l'année 2024, bien que certains rapports suggèrent un lancement début 2025.

Source : chiphell