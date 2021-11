Nvidia RTX 2060 12 Go : une RTX 2060 Super avec deux fois plus de mémoire pour contrer la pénurie

La prochaine Nvidia GeForce RTX 2060 12 Go ne serait pas qu’une simple nouvelle version de l’ancienne carte de Nvidia de la génération précédente avec une mémoire doublée, puisqu’elle reprendrait les caractéristiques de la version Super.

Au mois de septembre, nous apprenions que Nvidia pourrait ressusciter la RTX 2060 pour pallier à la pénurie de RTX 3000, et il semble que la carte soit désormais prévue pour le 7 décembre prochain, dans un peu plus d’une semaine. Les caractéristiques techniques de la carte ont été repérées avant la présentation officielle par VideoCardz, et il semble qu’il ne s’agisse pas d’une simple RTX 2060 avec plus de mémoire.

En effet, la nouvelle carte graphique RTX 2060 12 Go aurait la même configuration de noyau que la RTX 2060 Super, mais avec une configuration de mémoire différente. En effet, la nouvelle RTX 2060 ne sera pas seulement équipée de 12 Go de mémoire vive, mais augmentera également le nombre de cœurs CUDA à 2 176. La carte sera basée sur le GPU TU106 12 nm, et comprendra 136 cœurs Tensor et 64 cœurs RT. Cela la mettrait sur un pied d'égalité avec la RTX 2060 Super. Cela serait clairement un bon coup de pouce au niveau des performances, puisque la RTX 2060 originale fonctionnait avec 1 920 cœurs CUDA.

À lire également : Les RTX 3000 Super arriveraient en janvier 2022, les RTX 4000 en octobre 2022

La RTX 2060 12 Go consomme plus qu’une RTX 2060 Super

Malgré des caractéristiques techniques similaires, la RTX 2060 12 Go aurait un TDP de 184 W, contre 175 W pour la RTX 2060 Super. La carte conservera aussi un bus de 192 bits contre un bus de 256 bits sur la variante Super. Il ne s’agit donc pas exactement d’une RTX 2060 Super avec deux fois plus de mémoire vive, mais la RTX 2060 12 Go devrait offrir des performances très similaires.

Concernant le tarif de la carte graphique, Nvidia pourrait la placer aux alentours de 300 euros, mais on imagine que son prix va rapidement augmenter à cause de la pénurie actuelle. Pour rappel, le fabricant s’est résolu à sortir une carte de la génération précédente pour réduire la pénurie de RTX 3000, mais la demande est si élevée que la RTX 2060 12 Go pourrait bien connaître le même sort que les autres.

Le géant américain s’est déjà montré très pessimiste sur un retour à la normale à court terme, puisqu’il prévoit que ses RTX 3000 restent en rupture de stock en 2022. La RTX 2060 12 Go sera pour l’instant l’une des seules alternatives proposées dans cette tranche de prix. Il faudra vraisemblablement attendre le printemps prochain pour voir arriver une nouvelle RTX 3050 plus abordable.

Source : VideoCardz